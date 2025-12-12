Παραμένουν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

  • Τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας περιμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
  • Στην Αιτωλοακαρνανία, ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα στο ύψος του Αγγελοκάστρου. Στην Αχαΐα, ο κόμβος της Εγλυκάδος στην περιμετρική της Πάτρας είναι κλειστός για πέμπτη ημέρα.
  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν μπλόκα σε Ευήνο, Μόρνο, Αμβρακία οδό και στον κόμβο του Πύργου στην Ηλεία, προχωρώντας σε ολιγόωρους αποκλεισμούς. Στο Αγρίνιο, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων έχουν ξεκινήσει καταλήψεις σχολείων για να στηρίξουν τον αγώνα τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, περιμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, στο Αγρίνιο, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ξεκίνησαν καταλήψεις σχολείων, θέλοντας, όπως αναφέρουν, να στηρίξουν με τον συγκεκριμένο τρόπο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, κοντά στο Μεσολόγγι, στην γέφυρα του Μόρνου κοντά στα διοικητικά όρια Ναυπακτίας, Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω του μπλόκου, ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται μέσα στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρώντας σχεδόν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

