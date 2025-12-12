Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γιώργου Αυτιά

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη προβολή της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, σε εκδήλεση του Ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά για την Ελληνική Οικονομία, καθώς η επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική για χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη.
  • Ο Έλληνας Επίτροπος Α. Τζιτζικώστας ανέδειξε το Σχέδιο Δράσης για σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, προβλέποντας ότι «Μέχρι το 2035, η Σόφια και η Αθήνα θα απέχουν μόνο έξι ώρες με τρένο». Ο Δ. Τρυφωνόπουλος τόνισε πως «ο Τουρισμός αποτελεί εθνικό κεφάλαιο».
  • Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Sigfried Muresan, εξήρε τις επιτυχίες και την τεράστια πρόοδο της Ελλάδας στην οικονομία. Παράλληλα, ο Πρόεδρος των Περιφερειαρχών, Γ. Χατζημάρκος, επισήμανε την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων προς τις Περιφέρειες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες,  η Ελλάδα είχε την τιμητική της σε εκδήλωση για την Ελληνική Οικονομία που πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, καθώς η επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική για τη χώρα μας σε χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Έλληνα Επιτρόπου Α. Τζιτζικώστα, Ευρωβουλευτών, του Προέδρου των Περιφερειών Γ. Χατζημάρκου, Ελλήνων Περιφερειαρχών της ΚΕΔΕ αλλά και του  τ. Προέδρου του ΕΟΤ Δημήτρη Τρυφωνόπουλου, του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Sigfried Muresan, της προέδρου του ΕΛΚ για την επιτροπή των Περιφερειών Sari Rautio,  ενώ συμμετείχε πλήθος ειδικών για την οικονομία.

Ο Έλληνας Επίτροπος  Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε  στο  Σχέδιο Δράσης υψηλής  ταχύτητας Σιδηροδρόμων τονίζοντας, ότι «θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε συνδέσεις  υψηλής ταχύτητας, όπου είναι εφικτό, πάνω από 250 χιλιόμετρα  την ώρα μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Μέχρι το2035, η Σόφια και η Αθήνα θα απέχουν μόνο έξι ώρες με τρένο, αντί για σχεδόν 14 σήμερα».

Ο Δημήτρης Τρυφωνόπουλος κορυφαία προσωπικότητα  και  φωνή της χώρας μας στο εξωτερικό για θέματα τουρισμού τόνισε ότι «ο Τουρισμός αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και η στήριξη όλων  είναι μόνιμο διαβατήριο εισροής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η προσήλωση σ΄ αυτό το στόχο δίνει θέσεις εργασίας, τεράστια έσοδα στη χώρα και διεθνή προβολή

Ο Πρόεδρος  των Περιφερειαρχών Γιώργος Χατζημάρκος, επισήμανε την τεράστια πρόκληση που έχουν πλέον οι Περιφέρειες καθώς οι χρηματοδοτήσεις ενισχύονται σημαντικά.

Ο ΓΓ της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ανέλυσε με εμπεριστατωμένο  τρόπο τη νέα εποχή της διασύνδεσης των Δήμων με τις χρηματοδοτήσ

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Sigfried Muresan, μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια  για την Ελλάδα αναφέροντας τις  επιτυχίες της χώρας μας και την τεράστια πρόοδο που σημειώνει  στην οικονομία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: Οι Ευρωβουλευτές Β. Μεϊμαράκης, Μ. Κεφαλογιάννης, Φ. Μπελέρης, Σ. Αρναούτογλου, Λ. Φουρλάς.

Οι Περιφερειάρχες Αττικής Ν. Χαραδαλιάς Πελοποννήσου Δ. Πτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας  Θ Μαρκόπουλος, οι Δήμαρχοι Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου, Κυθήρων Ε. Χαρχαλάκης, Αλίμου Α. Κονδύλης, Πυλαίας Χορτιάτη Ι. Καϊτεζίδης, οι πρώην δήμαρχοι Κ. Μπακογιάννης, Δ. Μαραβέλιας και Α. Μαυρίδης.

Ο Γ. Αυτιάς τους ευχαρίστησε όλους και τους κάλεσε να συμβάλουν, ο καθένας από τη δική του θέση, στην ενίσχυση της οικονομίας μας.

