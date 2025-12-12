Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Συνέχεια είχαν τα όσα συνέβησαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής με τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ο Γιώργος Ξυλούρης απείλησε ότι θα την σκοτώσει.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι είναι 22:15 της Πέμπτης και βρισκόταν στη Βουλή όπου ανέμενε μετά τις καταγγελίες της να εμφανιστεί εισαγγελέας ή αστυνομικοί προκειμένου να καταθέσει.

Καλεί την Άμεση Δράση προκειμένου να καταγραφεί η καταγγελία της και επίσημα και ενημερώνει ότι θα βρίσκεται στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra. Συγκεκριμένα ζήτησε από την τηλεφωνήτρια του «100» να ενημερωθεί «ο ανώτερος και να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 11 παρά 20 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία».

Τότε η τηλεφωνήτρια επιβεβαιώνει ότι έχει καταγραφεί η κλήση και θα φτάσει περιπολικό στο κανάλι. Πράγματι την ώρα που έδινε συνέντευξη στο κανάλι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενημερώνει ότι πράγματι το περιπολικό βρισκόταν στον τηλεοπτικό σταθμό.

«Δεν θα φύγω, θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας», είπε στον τηλεοπτικό αέρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο στην ανάρτησή της σημειώνει ότι τελικά το περιπολικό έφυγε από το κανάλι και εκείνη έμεινε εκεί να περιμένει τους αστυνομικούς. «Το περιπολικό ήρθε στον σταθμό, αλλά «κάποιος» τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ», σημείωσε στην ανάρτηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.