Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Ξυλούρη για την Porsche του γιου του – «Πόσο την αγόρασε και πού βρήκε τα λεφτά;» – «Λογίστρια είστε;»

Άναψαν τα αίματα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν πήρε τον λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να υποβάλει ερωτήσεις στον Γιώργο Ξυλούρη που καταθέτει από το πρωί της Πέμπτης. Η εξέταση του μάρτυρα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν εκρηκτική, με ένταση να επικρατεί όταν άρχισε να αναφέρεται στους επίμαχους διαλόγους της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά την εξέταση ο «Φραπές» μεταξύ άλλων είπε ότι δεν θυμάται ποιος δικηγόρος τον παρότρυνε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ενώ αναφερόμενος στο πώς απέκτησε ο γιος του το 2019 μια Porche, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει με τι ασχολείται επαγγελματικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Γιώργος Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ@@@@@@τε την Παπανδρέου, παρακαλώ πείτε. Απαντήστε.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε θιχθεί τώρα; Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στην μια λέτε πως θα γαμ@@@@@τε, στην άλλη πως θα ξεκ@@@@@τε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπονται αυτές οι εκφράσεις.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις, τι είναι αυτά που λέτε; Τον προστατεύετε κι έτσι; Τι υπάλληλος είστε!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απατήσω.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

H Porsche του γιου του

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από πού απέκτησε Πόρσε ο γιος σας, από ποια εργασία;

Γιώργος Ξυλούρης: Κανονικά δηλωμένη είναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού την βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε. Για ίντα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πόσο την αγόρασε;

Γιώργος Ξυλούρης: Λογίστρια είστε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι δουλειά κάνει ο γιος σας;

Γιώργος Ξυλούρης: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ξέρετε; Με τι ασχολείται και έχει Πόρσε;

Γιώργος Ξυλούρης: Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί οι αγρότες πεινάνε και γιατί είστε κομματικά στελέχη και κολυμπάτε στο χρήμα. Πού τα βρήκε τα χρήματα;

Γιώργος Ξυλούρης: Σοβαρά το λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα. Πες από πού βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό.

Γιώργος Ξυλούρης: Ψάξε το γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;

Γιώργος Ξυλούρης: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και εργάστηκε μετά τις σπουδές του;

Γιώργος Ξυλούρης: Έχει δική του επιχείρηση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι επιχείρηση έχει;

Γιώργος Ξυλούρης: Εμένα φωνάζεις; Μπες στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απάντησε με τι ασχολείται και έχει Πόρσε! Και πόσο την αγόρασε και τι μοντέλο είναι.

Γιώργος Ξυλούρης: Την πήρε το ‘20, το ‘21.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μέσα στην πανδημία.

Γιώργος Ξυλούρης: Το 2019 την πήρε. 47 χιλιάδες την πήρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Τα βρήκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι, δεν είναι άπορος.

Κωνσταντοπούλου σε Ξυλούρη: «Τηρείτε τον όρκο σιωπής, ομερτά λέγεται στις μαφίες»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ομερτά λέγεται στις μαφίες ο όρκος σιωπής.

Γιώργος Ξυλούρης: Να στε καλά που με ενημερώνετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ κύριε;

Γιώργος Ξυλούρης: Όχι, καμία σχέση. Ψάξτε τα μητρώα. Ψάχνω να βρω που θα βρεθώ τώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ειρωνείες όχι εδώ. Είμαι ειδική στα θέματα μαφιών. Στην Ιταλία σκότωναν εισαγγελείς. Γνωρίζατε τι ερευνά και ποιος. Από που;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν εγνώριζα εγώ τέτοια πράγματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια δεν αρνούνται αυτά που έχουν πει. Γιώργη, όπως σας φωνάζουν. Σας διαβάζω τι έχετε πει στις συνομιλίες της δικογραφίας. Για εξηγήστε ποιος σας είπε ότι σας ερευνά η ευρωπαία εισαγγελέας

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παραδέχεστε πως εμπλέκεστε σε σχέδιο εξόντωσης εισαγγελικής λειτουργού…

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής. Δεν ήξερα τι ερευνούσε η εισαγγελέας ούτε είναι δικιά μου η συνομιλία ούτε θα απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αληθής η συνομιλία;

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής. Δεν απαντώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι ο δικηγόρος σας που σας συμβουλεύει με αυτό τον τρόπο;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι το όνομα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τους Μαγειρία και Σεμερτζίδου;

Γιώργος Ξυλούρης: Ποτέ.