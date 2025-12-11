LIVE – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ο «Φραπές» – «Ξεφτιλίζομαι σαν τον κάθε εγκληματία – Ό,τι γνωρίζω θα το καταθέσω στη δικαιοσύνη»

Η ώρα του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δήλωσε ότι δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Τις απαντήσεις θα τις δώσει στην Δικαιοσύνη όταν κληθεί, όπως ανέφερε.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγώ και η οικογένειά μου χειρότερα από τον κάθε εγκληματία. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ένα ευρώ παράνομα. Έχω υποστεί έναν διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου», τόνισε ο Γιώργος Ξυλούρης.

«Θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο θεός», είπε.

«Δεν θα μπω στη διαδικασία να κατηγορηθώ για πράγματα για τα οποία δεν έχω λάβει γνώση. Ό,τι γνωρίζω θα το καταθέσω στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Δεν έχω αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις, δεν μπορώ όμως να απαντήσω σε πράγματα που δεν γνωρίζω. Ό,τι με αφορά και γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα και τον ανακριτή», σημείωσε ο Γιώργος Ξυλούρης.

