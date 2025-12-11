Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξυλούρης: Δεν μιλιέμαι με τον Ζερβό – Άλλος μίλησε από το κινητό μου

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης έκανε ερωτήσεις στον Γιώργο Ξυλούρη για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών του που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο παραγωγός έδωσε κάποιες απαντήσεις αλλά επικαλέστηκε και το δικαίωμα της σιωπής. Ισχυρίστηκε ότι με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό, δεν μιλούσε ο ίδιος, αλλά κάποιος άλλος στον οποίο δάνεισε το κινητό του τηλέφωνο.

«Δεν μίλησα» είπε με τον κ. Ζερβό. «Άλλος μίλησε από τον κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλιέμαι με αυτόν. Πήρε άλλος το κινητό μου, εβγήκε έξω και μίλησε….». Ωστόσο, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κάλεσε να πει έστω και το μικρό όνομα του προσώπου που χρησιμοποίησε το κινητό του, ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για άλλη μία φορά.

Αναλυτικά ο διάλογος στην Εξεταστική Επιτροπή:

Β. Κόκκαλης: Με τον Ζερβό που φαίνεται ότι ξεκάθαρα είστε εσείς;

Γ. Ξυλούρης: Άλλος εμίλησε από το κινητό μου. Δεν είμαι εγώ. Άλλος εμίλησε από το κινητό μου γιατί εγώ δεν μιλώ με αυτόν (σ.σ. τον Ζερβό).

Β. Κόκκαλης: Να πούμε το μικρό του.

Γ. Ξυλούρης: Είμαστε μία παρέα και μου λέει να πάρω το κινητό να πάρω τηλέφωνο. Δεν ξέρει ότι εγώ έχω πρόβλημα με τον άλλον και δεν μιλούμε.

Β. Κόκκαλης: Τυγχάνει και αυτός να είναι Γιώργος;

Γ. Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.