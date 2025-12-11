Απόπειρα δολοφονίας Γιάννη Λάλα: Δεκάδες όπλα και εκατοντάδες σφαίρες εντοπίστηκαν σε γιάφκα στην Καλλιθέα – ΦΩΤΟ

Δεκάδες όπλα, εκατοντάδες σφαίρες, εξοπλισμός παρακολούθησης, όπως και ναρκωτικά εντοπίστηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που συνελήφθησαν οι δράστες της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, τον περασμένο Μάιο.

Υπενθυμίζεται πως οι 6 δράστες που αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Γιάννη Λάλα, συνελήφθησαν το πρωί της περασμένης Τρίτης (9/12).

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες, Έλληνες και Αλβανοί, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό ίδρυμα της χώρας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 4 καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, ποσότητες κοκαΐνης, καθώς και χρήματα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην γιάφκα της Καλλιθέας, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον βαρύ οπλισμό, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του enikos.gr.

Σημειώνεται πως πως ο Γιάννης Λάλας εκτελέστηκε εν ψυχρώ την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, με τέσσερα άτομα να βρίσκονται προφυλακισμένοι για τη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., εκτιμούν ότι πίσω από το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του βρίσκεται ένα από τα πιο βαριά ονόματα της νύχτας.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του ότι ήταν οι δράστες της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021. Με την ίδια δικογραφία το τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών του είχε αποδώσει και δεύτερη ανθρωποκτονία, του Χάρη Κοντογιώργη έξω από γυμναστήριο στο Γαλάτσι, τον Δεκέμβριο του 2021. Στο δικαστήριο πάντως ο Λάλας είχε αθωωθεί και μάλιστα με ψήφους 6 προς 1 των κατηγοριών.