Δήμητρα Ματσούκα: «Αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια» – Η δήλωση on camera για τη δικαστική απόφαση για επικίνδυνη οδήγηση

Δηλώσεις on camera έκανε η Δήμητρα Ματσούκα μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, αναφέροντας ότι αφήνει πίσω της τη στενοχώρια και όσα συνέβησαν.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, η Δήμητρα Ματσούκα είπε από το αεροδρόμιο:

«Τους οκτώ μήνες με αναστολή τους αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά. Την αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ».

Σε ερώτηση αν περιμένει δώρο από τον Άγιο Βασίλη, η ηθοποιός απάντησε χαμογελώντας: «Τι να περιμένω; Είμαι μεγάλος άνθρωπος».

