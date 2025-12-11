Βίντεο: Τουρίστρια αντιμετωπίζει τον ληστή ενώ ο συνοδός της… κρύβεται – Χαμός στα social media για τον «δειλό» συνταξιδιώτη

Ένα βίντεο από την Κολομβία έγινε viral στο διαδίκτυο καθώς δείχνει μια γυναίκα να υπερασπίζεται τον εαυτό της απέναντι σε έναν ένοπλο ληστή, ενώ ο άνδρας συνοδός της έχει «παγώσει» από τον φόβο και δεν σπεύδει να τη βοηθήσει.

Το περιστατικό φαίνεται να εκτυλίσσεται στην είσοδο μιας τράπεζας ή ενός ανταλλακτηρίου, όπου οι δύο νέοι τουρίστες συνομιλούν όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνδρας με όπλο, πιθανόν μαχαίρι, όπως δείχνει η κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε το NewsFlash.

Ο ληστής προσπαθεί να αρπάξει το σακίδιο της γυναίκας, αλλά εκείνη αντιστέκεται, γραπώνοντάς τον και σπρώχνοντάς τον, ενώ ο συνταξιδιώτης της κρύβεται πίσω από έναν τοίχο και στο πεζοδρόμιο.

Ο κοκκινομάλλης άνδρας δεν τη βοηθά ποτέ και παρακολουθεί τη μάχη που δίνει η γυναίκα για περίπου δεκαπέντε δευτερόλεπτα.

Κάποια στιγμή ένας άλλος άνδρας προσπαθεί να παρέμβει, αλλά τελικά υποχωρεί, αφήνοντας τη γυναίκα να συνεχίσει μόνη της.

Τελικά, ένας περαστικός ορμά και χτυπά τον ληστή με κράνος μοτοσικλέτας, ενώ τρεις ακόμη περαστικοί τον ακινητοποιούν και τον χτυπούν στο έδαφος.

Ο «δειλός» συνοδός της, όμως, δεν συμμετέχει, ούτε όταν ο ληστής βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Μετά την απομάκρυνση του κινδύνου, ο άνδρας επιστρέφει, έτοιμος να «παρηγορήσει» τη γυναίκα, όπως δείχνει το βίντεο.

Λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για το περιστατικό, όπως η ημερομηνία ή η φύση της σχέσης των δύο backpackers.

Οι χρήστες των social media δεν έχασαν χρόνο να ασκήσουν κριτική στους δύο δειλούς «θεατές» του περαστικού, ιδιαίτερα τον κοκκινομάλλη συνταξιδιώτη της γυναίκας που κρύφτηκε πίσω από τον τοίχο.

«Ο μεγαλύτερος δειλός που έχω δει εδώ και καιρό», έγραψε ένας στην πλατφόρμα Χ.

Woman Fights Off Knife-Wielding Robber in Colombia as Companion Stays Back Spineless White man HIDES as his girlfriend is attacked by armed robber with knife!! ‘Biggest p—y I’ve seen in a while’ pic.twitter.com/sA3xd6EnJn — Sumit (@SumitHansd) December 11, 2025



Ένας άλλος χρήστης του X σχολίασε: «Απλώς στεκόταν σαν χαζός και δεν έκανε τίποτα».

«Είναι τρελό να αφήνεις το κορίτσι σου μόνο του σε μια τέτοια επίθεση στο δρόμο», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Un conseil à cette nana : dégage ton lâche de partenaire de voyage… son boug s’est carapaté pendant qu’elle se faisait agresser… une dinguerie de laisser sa nana en plan dans une agression de rue comme ça.. et force et respect aux passants colombiens qui sont intervenus… pic.twitter.com/ou4C2fahtj — K (@Kamel75) December 10, 2025



«Αν αυτός είναι ο άνδρας της, χρειάζεται καινούργιο», έγραψε κάποιος στο Reddit.

Παράλληλα, άλλοι επαίνεσαν τους περαστικούς που παρενέβησαν και εξύμνησαν το θάρρος της γυναίκας.