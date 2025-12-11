Αντετοκούνμπο: Αγόρασε ακίνητο στη Νέα Υόρκη και πυροδότησε εκ νέου φήμες για ανταλλαγή με τους Νικς

Σύνοψη από το

  • Η πρόσφατη αγορά ενός ακινήτου στο Μπρούκλιν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσε αναστάτωση στα social media, πυροδοτώντας φήμες για πιθανή ανταλλαγή του Έλληνα σταρ με ομάδες του «Big Apple».
  • Παρόλα αυτά, οι Νικς δεν επιθυμούν να «ανακατέψουν» τον βασικό τους κορμό για να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο, καθώς «τους αρέσει η ομάδα τους αυτή τη στιγμή».
  • Η αγορά του ακινήτου εκτιμάται πως είναι επενδυτικού χαρακτήρα, με σκοπό τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του και τη σταθερή ροή εισοδήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο: Αγόρασε ακίνητο στη Νέα Υόρκη και πυροδότησε εκ νέου φήμες για ανταλλαγή με τους Νικς
Φωτογραφία: Reuters

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο, και η πρόσφατη αγορά ενός ακινήτου στο Μπρούκλιν προκάλεσε αναστάτωση στα social media, με φαν των Νιου Γιορκ Νικς και των Μπρούκλιν Νετς να ονειρεύονται μια πιθανή ανταλλαγή που θα φέρει τον Έλληνα δις MVP στο «Big Apple».

NBA: Ο Ντόντσιτς στο «κυνήγι» του Αντετοκούνμπο – Αναφορές ότι ζήτησε από τους Λέικερς να εξετάσουν την απόκτηση του Έλληνα MVP

Σύμφωνα με την πλατφόρμα αγοραπωλησιών «Traded:New York», ο Αντετοκούνμπο ξόδεψε 14,1 εκατομμύρια δολάρια για μια πολυκατοικία στην Clarkson Avenue 111, στη γειτονιά Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν.


Οπαδοί των Νικς ίσως θεωρούν πως τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να ενώνονται, καθώς κατά την offseason ο Αντετοκούνμπο φαίνεται να είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στην θρυλική ομάδα της Νέας Υόρκης.


Ωστόσο, πλέον οι Νικς δεν θέλουν να «ανακατέψουν» τον βασικό τους κορμό για να αποκτήσουν τον Έλληνα σταρ.

«Από την οπτική των Νικς, τους αρέσει η ομάδα τους αυτή τη στιγμή. Τους αρέσει πού βρίσκονται έπειτα από πάνω από 20 παιχνίδια. Ενθουσιάζονται με όσα έχουν δει μέχρι τώρα», ανέφερε ο ρεπόρτερ του NBA, Ian Begley.


Γιατί, λοιπόν, ο Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα ακίνητο στη Νέα Υόρκη;

«Πρόκειται για επένδυση ακινήτου, για να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό του και να έχει σταθερή ροή εισοδήματος», σημειώνει η ιστοσελίδα Essentially Sports.

Ως αθλητής, αναφέρεται στο δημοσίευμα, «είναι σημαντικό» να έχει διάφορες πηγές εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας, «και ο Αντετοκούνμπο κάνει ακριβώς αυτό».

Ο αναλυτής του NBA, Kris Pursiainen, εξήγησε σχετικά: «Πρόκειται για επενδυτικό ακίνητο. Η εικόνα σε αυτή τη δημοσίευση δείχνει ότι το αγόρασε πριν από σχεδόν ένα μήνα».


Η αγορά, σύμφωνα με το tweet, πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025, πολύ πριν από τη φερόμενη συνάντηση του Αντετοκούνμπο και του μάνατζέρ του, Άλεξ Σαράτση, με τους Μπακς σχετικά με το μέλλον του.

Το μέλλον του «Giannis» παραμένει αβέβαιο, αλλά η αγορά του ακινήτου προφανώς υποδεικνύει επενδυτικούς σκοπούς, «καθώς δεν είναι χώρος όπου κάποιος του κύρους του θα ζούσε με την οικογένειά του», σχολιάζει η ιστοσελίδα Fadeaway World,

Σύμφωνα με το Spotrac, ο Αντετοκούνμπο θα έχει βγάλει 338 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της σεζόν από τις αποδοχές του στους Μπακς, εδώ και 13 σεζόν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

18 παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον Δανό δότη με γενετική μετάλλαξη που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Άνοια: Κοινό εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη νόσο και να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου κατά 30%

Σήμερα η κρίσιμη μάχη για την προεδρία του Eurogroup – Πιερρακάκης εναντίον Φαν Πέτεγκεμ

Δημόσιο: Νέα ειδική προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις – Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα και ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:45 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Champions League: Το πανόραμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών – Οι πιθανές ισοβαθμίες και τα κριτήρια πρόκρισης

Ο Ολυμπιακός έκανε το… πρώτο βήμα προς την ελπίδα. Η πρώτη νίκη που πέτυχε επί της Καϊρά...
00:45 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα – Πλησίασε ελαφρώς η Νορβηγία

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ έδωσε σημαντική «ανάσα» στην Ελλάδα στη μάχη για μια καλύ...
00:15 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Champions League: Πρώτη και… απόλυτη η Άρσεναλ, «άλωσε» το Μπερναμπέου η Σίτι – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 29ος ο Ολυμπιακός

Η Άρσεναλ είναι από το βράδυ της Τετάρτης (10/12) η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά...
21:22 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο ΝΒΑer Μόντε Μόρις

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από απόψε (10/12) ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος Αμερικανός ΝΒΑer έστε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα