Δημοσίευμα-βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – «Είχε ζητήσει να πάει στους Νικς»

  • Θολό παραμένει το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, καθώς η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική όπως είχε ζητήσει.
  • Ο σούπερ σταρ είχε ζητήσει ανταλλαγή πριν την έναρξη της σεζόν, με τους Νικς να είναι ο επιθυμητός προορισμός του.
  • Πολλοί στο NBA εκτιμούν πως ο Αντετοκούνμπο δεν θα βρίσκεται στο Μιλγουόκι την επόμενη σεζόν.
Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο Μπακς
Φωτογραφία: AP

Θολό είναι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Όπως αποκάλυψε ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN ο 31χρονος σούπερ σταρ είχε ζητήσει πριν από την έναρξη της σεζόν ανταλλαγή και εν συνεχεία αποφάσισε να μείνει υπό την προϋπόθεση πως η ομάδα θα ήταν ανταγωνιστική. Πράγμα που δεν συμβαίνει ως τώρα.

«Ο Γιάννης ήθελε να πάει στους Νικς το καλοκαίρι. Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και ζήτησαν μια προσφορά για τον Γιάννη. Ο Γιάννης είχε ζητήσει ανταλλαγή πριν την έναρξη της σεζόν, αλλά μετά κατάπιε την περηφάνιά του και αφοσιώθηκε στην σεζόν με τους Μπακς, αρκεί η ομάδα να κερδίζει. Όμως η ομάδα δεν είναι καλή. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει στάση. Ξέρω πως πολλοί στην λίγκα περιμένουν πως δεν θα είναι στο Μιλγουόκι την επόμενη σεζόν» ανέφερε ο Γουίντχορστ.

 

