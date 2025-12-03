Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή του 47χρονου – Πώς του απέσπασαν πάνω από 20.000 ευρώ 

Σύνοψη από το

  • Νέες πληροφορίες και βίντεο ντοκουμέντο ήρθαν στο φως σχετικά με την απαγωγή 47χρονου επιχειρηματία στην Κυπαρισσία από τέσσερις κουκουλοφόρους.
  • Οι δράστες απέσπασαν από το θύμα χρήματα που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και τον εγκατέλειψαν σε χωριό του Δήμου Οιχαλίας.
  • Το όχημα των δραστών έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή του 47χρονου – Πώς του απέσπασαν πάνω από 20.000 ευρώ 

Νέες πληροφορίες, αλλά και βίντεο ντοκουμέντο σχετικά με την απαγωγή – θρίλερ, που κατήγγειλε 47χρονος επιχειρηματίας στην Κυπαρισσία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε το θύμα στις Αρχές, 4 κουκουλοφόροι, του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, σημειώθηκε η σοβαρή υπόθεση της αρπαγής 47χρονου, ιδιαίτερα γνωστού στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Ο άνδρας, όπως έγινε γνωστό, επέστρεφε στο σπίτι του, όταν τέσσερα άγνωστα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τον πλησίασαν και με χρήση βίας τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Οι δράστες τον οδήγησαν σε μια ερημική παραλία της περιοχής, όπου τον απείλησαν με όπλο, αποσπώντας του πληροφορίες τόσο για χρήματα που διατηρούσε στην κατοικία του όσο και για ποσά που φέρεται να είχε κρυμμένα σε σπίτι στα δυτικά προάστια της Αττικής. Δύο από τους δράστες επέστρεψαν στην οικία του θύματος, εντόπισαν τα χρήματα και απέσπασαν ποσό που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Μάλιστα, καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, στοιχείο που δείχνει τον επαγγελματισμό και τον σχεδιασμό της ενέργειάς τους.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το όχημα των δραστών

Βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγράψει το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή, υλικό που βρίσκεται ήδη στην κατοχή της αστυνομίας. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν και το αυτοκίνητο του 47χρονου, στο οποίο τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί μαζί τους, με σκοπό να μεταβούν όλοι μαζί στην Αθήνα.

Ωστόσο, στο χωριό Βασιλικός του Δήμου Οιχαλίας εγκατέλειψαν τόσο τον άνδρα όσο και το αυτοκίνητό του, παίρνοντας όμως τα κλειδιά.

Ο 47χρονος, πεζός, ξυπόλυτος και καλυμμένος με λάσπες, κατάφερε λίγο πριν τις 11 το βράδυ να φτάσει σε καφενείο του χωριού και να ενημερώσει τις Αρχές. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Αγρότες: Νέες διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις επιδοτήσεις

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:25 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κακοποίηση 8 ανήλικων στο Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύτηκε το 2022 ένα από τα παιδιά του ζευγαριού που τότε ήταν 2,5 ετών – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης 8 ανήλικων πα...
21:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: Στο θέατρο Παλλάς και η Ελένη Λουκά – Την απομάκρυναν άνδρες της ΕΛΑΣ – ΒΙΝΤΕΟ

Στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη» βρέθη...
21:06 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Άνοιξαν οι αγρότες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Για μια ώρα απέκλεισαν οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκ...
20:56 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή»

Βίντεο δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την Παγκόσμια Η...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»