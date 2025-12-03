Νέες πληροφορίες, αλλά και βίντεο ντοκουμέντο σχετικά με την απαγωγή – θρίλερ, που κατήγγειλε 47χρονος επιχειρηματίας στην Κυπαρισσία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε το θύμα στις Αρχές, 4 κουκουλοφόροι, του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, σημειώθηκε η σοβαρή υπόθεση της αρπαγής 47χρονου, ιδιαίτερα γνωστού στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Ο άνδρας, όπως έγινε γνωστό, επέστρεφε στο σπίτι του, όταν τέσσερα άγνωστα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τον πλησίασαν και με χρήση βίας τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Οι δράστες τον οδήγησαν σε μια ερημική παραλία της περιοχής, όπου τον απείλησαν με όπλο, αποσπώντας του πληροφορίες τόσο για χρήματα που διατηρούσε στην κατοικία του όσο και για ποσά που φέρεται να είχε κρυμμένα σε σπίτι στα δυτικά προάστια της Αττικής. Δύο από τους δράστες επέστρεψαν στην οικία του θύματος, εντόπισαν τα χρήματα και απέσπασαν ποσό που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Μάλιστα, καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, στοιχείο που δείχνει τον επαγγελματισμό και τον σχεδιασμό της ενέργειάς τους.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το όχημα των δραστών

Βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγράψει το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή, υλικό που βρίσκεται ήδη στην κατοχή της αστυνομίας. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν και το αυτοκίνητο του 47χρονου, στο οποίο τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί μαζί τους, με σκοπό να μεταβούν όλοι μαζί στην Αθήνα.

Ωστόσο, στο χωριό Βασιλικός του Δήμου Οιχαλίας εγκατέλειψαν τόσο τον άνδρα όσο και το αυτοκίνητό του, παίρνοντας όμως τα κλειδιά.

Ο 47χρονος, πεζός, ξυπόλυτος και καλυμμένος με λάσπες, κατάφερε λίγο πριν τις 11 το βράδυ να φτάσει σε καφενείο του χωριού και να ενημερώσει τις Αρχές. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας.

Δείτε το βίντεο: