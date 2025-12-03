Αγρότες: Έκλεισαν και πάλι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων – Αποκλεισμός και του τελωνείου των Ευζώνων 

Απροσπέλαστα είναι από τις 18:30 της Τετάρτης (3/12) και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα μπλοκάρουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1/12 στις 12 το μεσημέρι και οι αγρότες δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά η κινητοποίησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα έδωσαν το «παρών» ιδιοκτήτες ταξί που πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00 και εκπρόσωποι λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, λίγα λεπτά πριν τις 19.00, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες.

Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα

Ακόμη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έπειτα από έξι ώρες προσπαθειών, οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία περί τις 18.00.

Υπενθυμίζεται ότι οι Σερραίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, όπως και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία, είχαν δώσει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση του Λευκώνα, με τελικό προορισμό το τελωνείο του Προμαχώνα.

Παρά τα αστυνομικά μπλόκα, μερίδα αγροτών κατάφερε να κάνει παράκαμψη μέσα από χωράφια και να βγει εκ νέου στον δρόμο με κατεύθυνση το τελωνείο. Για αρκετές ώρες παρέμειναν σταματημένοι στο 4ο χιλιόμετρο της οδού Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα, όμως στη συνέχεια «έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και έφτασαν στον προορισμό τους.

Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν και αν θα επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς για τις διεθνείς μεταφορές η στάση τους είναι αρνητική.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.