Το enikos.gr στο μπλόκο των αγροτών της Κορινθίας – «Μας χτυπάνε στην πλάτη, λες και είμαστε ζητιάνοι»

Από την μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη, από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, από την Νίκαια, την Καρδίτσα και την Κορινθία, οι αγρότες είναι πολλοί, οργανωμένοι και κυρίως αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί, και γίνονται καθημερινά όλο και περισσότερα. «Θα μείνουμε εδώ για όσο χρειαστεί, ακόμη και μέσα στο φορτηγό επειδή βρέχει, μέχρι να βρεθεί μια λύση για την επιβίωσή μας», λένε χαρακτηριστικά.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Οι αγρότες της Κορινθίας που συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στον κόμβο του Κιάτου, βρίσκονται συνεχώς σε επικοινωνία με τους συναδέλφους τους από την Πελοπόννησο, προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Σε άλλα μπλόκα της χώρας, αναφέρεται πως είτε έως το τέλος της εβδομάδας, είτε την ερχόμενη, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, με το ενδεχόμενο να κλείσουν ακόμη και λιμάνια, να παραμένει ανοιχτό.

«Στερούμαστε αυτά που δικαιούμαστε»

Το enikos.gr βρέθηκε στον κόμβο του Κιάτου και παρέμεινε έως το απόγευμα συζητώντας με όσους αγρότες είχαν απομείνει στο μπλόκο, υπό καταρρακτώδη βροχή. Πέντε από αυτούς, κάθονται μέσα σε ένα φορτηγό για να μην βρέχονται, και κουβεντιάζουν για το πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες. Ποιο είναι το σχέδιό τους; Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. «Αυτό που είδατε σήμερα δεν είναι τίποτα, αύριο θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τρακτέρ, αλλά και να έρθουν περισσότεροι αγρότες ώστε να κλείσουμε και εμείς δρόμους» λέει ο αγρότης Άγγελος Τιρλής.

Αν και κατά την διάρκεια της ημέρας και όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η συγκέντρωσή τους στην περιοχή Πετμεζά, σημειώθηκαν μικρές εντάσεις μεταξύ των αγροτών λόγω των διαφορετικών πολιτικών τους πεποιθήσεων, οι ψυχραιμότεροι κατάφεραν να ηρεμήσουν να πνεύματα τονίζοντας πως «εδώ δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότητες. Η αγανάκτηση, η αδικία και ο θυμός, είναι κοινά. Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Η φτώχεια που έρχεται, και την βιώνουμε εμείς, θα ακολουθήσει και στους υπόλοιπους πολίτες. Στερούμαστε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν μπορούν να πιάσουν έναν φραπέ, έναν χασάπη και μια Ferrari. Εμείς είμαστε παραγωγοί, είναι κρίμα αυτό που ζούμε. Έχουμε οικογένειες και υποχρεώσεις, και μας χτυπάνε στην πλάτη λες και είμαστε ζητιάνοι. Έχουμε ζήσει όλες τις κακοκαιρίες, έχουμε υποφέρει και μας συμπεριφέρονται έτσι» λέει από την πλευρά του ο Κώστας Μυλωνάς.

«Τα λεφτά έχουν φαγωθεί, είμαστε τελειωμένοι»

Ο σχεδιασμός τους για σήμερα ήταν να συγκεντρώσουν τρακτέρ έως το μεσημέρι, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αύριο. Ωστόσο, ο καιρός τους τα χάλασε. «Δεν μας ενδιαφέρει η βροχή, κάπως θα την βρούμε την άκρη» λένε με νόημα οι αγρότες, αποφασισμένοι να στηρίξουν τους συναδέλφους τους, και όσο μιλάμε, όσοι έχουν μείνει στο μπλόκο, στήνουν και ένα κιόσκι για να έχουν έναν χώρο να σταθούν.

«Έχουμε πολλά προβλήματα, προσωπικά με πνίγει το δίκιο, και για αυτό είμαι εδώ κυρίως. Τα λεφτά έχουν φαγωθεί, έχουμε ένα κράτος διαλυμένο, και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Εμείς έχουμε τελειώσει και πλέον είμαστε έτοιμοι για όλα, και δεν θα μας σταματήσει κανένας. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες, για το μέλλον των παιδιών μας» προσθέτει ο κ. Τιρλής.

Όσο περνάει η ώρα, κι άλλοι αγρότες έρχονται στο σημείο, ή κάνουν μια βόλτα και αποχωρούν λόγω της βροχής, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που θα διανυκτερεύσουν. Όσοι έχουν παραμείνει, ασχολούνται με την καλλιέργεια σιτηρών και βερίκοκων, ενώ κάποιοι είναι μελισσοκόμοι.

«Οι περισσότεροι παραγωγοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα»

«Ακούμε τις τελευταίες ημέρες για δισεκατομμύρια που θα έρθουν σε εμάς. Πρέπει να γίνει κατανοητό προς όλες τις κατευθύνσεις πως η ουσία είναι τα χρήματα που τελικά θα μπουν στην τσέπη των παραγωγών στο τέλος του μήνα. Αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής, ήταν περικοπή 25% της βασικής ενίσχυσης» αναφέρει ο Μάρκος Λέγκας και προσθέτει, με τους υπόλοιπους να συμφωνούν, πως δεν βρίσκονται στα μπλόκα μόνο λόγω των ενισχύσεων.

«Το βασικό είναι να μπορούμε να μείνουμε στον τόπο μας και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Οι περισσότεροι παραγωγοί της Κορινθίας στρέφονται προς άλλες δραστηριότητες και εγκαταλείπουν την γη. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι η μεγαλύτερη εθνική προδοσία των τελευταίων ετών, και το πιο σημαντικό είναι πως οι νέοι που θέλουν ενδεχομένως να ασχοληθούν με το επάγγελμα, σίγουρα δεν έχουν την δυνατότητα».