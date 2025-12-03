Βουλή: Εγκρίθηκε η επέκταση της σύμβασης υποστήριξης των «Rafale»

Σύνοψη από το

  • Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το νομοσχέδιο για την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών τύπου «RAFALE» για την επόμενη τετραετία.
  • Η απόφαση στοχεύει στη διατήρηση του υψηλότατου επιπέδου διαθεσιμότητας των αεροσκαφών, παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
  • Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα απόρρητα παραρτήματα της Σύμβασης, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Τον σκοπό της διατήρησης του υψηλοτάτου επιπέδου διαθεσιμότητας των «Rafale», και για την επόμενη τετραετία, υπηρετεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθ. Δαβάκη, το νομοσχέδιο με τίτλο «Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Τροποποίησης της υπό στοιχεία 014Γ/20 Σύμβασης για την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών τύπου «RAFALE», το οποίο ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Υπέρ τάχθηκαν ΝΔ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη, «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «όχι».

Απαντώντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έλαβαν επαρκή ενημέρωση για τα παραρτήματα της Σύμβασης, που τους απέτρεψε από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κ. Δαβάκης διερωτήθηκε «πότε άλλοτε, δόθηκαν στην επιτροπή μας, απόρρητα γραπτά παραρτήματα συμβάσεων, σε διαδικασία έγκρισης με νόμο, όπως αυτή που κάνουμε σήμερα; Όταν ψηφίσαμε την αρχική Σύμβαση προμηθείας των Ραφάλ, μας είχανε μοιραστεί απόρρητα τεχνικά παραρτήματα; Δεν υπάρχει κανένα κενό ενημέρωσης. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η πολιτική ηγεσία [. . .] έχει προσφέρει απείρως περισσότερη ενημέρωση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σε σχέση με το σχετικά άμεσο παρελθόν».

«Ένα είναι το ερώτημα: Θέλουμε υψηλές διαθεσιμότητες στο επίπεδο του 90%, που αναφέρει και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας ή όχι; Λυπάμαι που θα το πω, αλλά σε αυτό το ερώτημα, σύσσωμη η αντιπολίτευση με φωτεινές εξαιρέσεις κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει όχι», πρόσθεσε ο κ. Δαβάκης.

Κλείνοντας την συζήτηση, υπογράμμισε ότι «η Βουλή καλείται να κυρώσει την δεύτερη τροποποίηση της ενεργούς Σύμβασης για την εν συνεχεία υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Η τροποποίηση αυτή αφορά στη χρονική επέκταση της Σύμβασης για τέσσερα χρόνια, σε συνδυασμό με την αύξηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του συνόλου των υποστηριζόμενων ωρών πτήσεως. Σκοπός είναι, η Πολεμική μας Αεροπορία να διατηρήσει όπως διατηρεί, το υψηλότατο επίπεδο διαθεσιμότητας των Ραφάλ και για την επόμενη τετραετία».

Από την αντιπολίτευση ασκήθηκε κριτική ότι η κυβέρνηση ζητά να ψηφιστεί «καλή τη πίστει» ένα νομοσχέδιο 16 σελίδων για μια Σύμβαση 500 εκ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιούνται στη Βουλή οι 170 σελίδες των παραρτημάτων της.

Ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος είπε ότι δεν συζητούμε εάν και κατά πόσον μας είναι αναγκαία τα “Rafale”. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά, πώς μπορούμε να συζητήσουμε μια Σύμβαση ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, όταν τα έγγραφα που τεκμηριώνουν και αιτιολογούν μια τέτοια δαπάνη (τα παραρτήματα της Σύμβασης) δεν είναι σε γνώση μας; ρώτησε ο κ. Μάντζος.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογlου είπε ότι το κόμμα του είχε υπερψηφίσει την απόκτηση των “Rafale”, ωστόσο η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι σημαντική, αφού προσεγγίζει το μισό δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή κρίσιμα άρθρα της Σύμβασης και τα αντίστοιχα παραρτήματα, με την αναλυτική κατανομή κόστους, δεν δημοσιεύονται, με επίκληση του υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Ν. Παπαναστάσης είπε ότι η κυβέρνηση ζητάει από τον λαό να δεχτεί νέες βαριές θυσίες για τη χρηματοδότηση της πολεμικής οικονομίας, να μην αντιδρά στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, να μη διαμαρτύρεται που οι γνώσεις και τα χέρια του είναι στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ που προορίζονται να χρησιμοποιούνται για να σπέρνουν τον θάνατο και την καταστροφή. Όμως, ο λαός λέει “Κούνια που τους κούναγε” Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, που να συνδέει την εργατική τάξη με τη σημαία των εκμεταλλευτών της είπε ο κ. Καραναστάσης.

Στην ανάγκη συζήτησης του συνολικού οικοσυστήματος της Άμυνας και όχι αποσπασματικά -χωρίς να αμφισβητεί τους επιτελείς που λένε ότι τα «Rafale» είναι πολύ καλά αεροσκάφη- αναφέρθηκε η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστόπουλου.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στ. Φωτόπουλος είπε ότι οι βουλευτές που καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη Σύμβαση είναι αυτοί οι οποίοι «δεν θα λάβουν γνώση» των λεπτομερειών της Σύμβασης.

Ο αγορητής της ΚΟ Νίκη, Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι στηρίζει την κύρωση της Σύμβασης, αλλά απαιτεί λογοδοσία, τεχνική σαφήνεια και στρατηγικό σοβαρό σχεδιασμό.

Τέλος, ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διαφάνεια τη στιγμή που δεν βλέπουμε τι είναι αυτό που καλούμαστε να ψηφίσουμε;».

Βουλή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Fitch: Τι λέει ο οίκος για τις δημοσιονομικές πιέσεις της Ελλάδας του 2026

Πληρωμές ύψους 1,2 δισ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες: Ποιοι πληρώνονται εντός του μήνα, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

«Ιθάκη»: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του – Ποιοι δίνουν το «παρών» από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – ΦΩΤΟ

Πλήθος κόσμου και αρκετά πολιτικά πρόσωπα δίνουν το παρών στο θέατρο «Παλλάς», όπου σε λίγη ώρ...
19:44 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Η στιγμή που έφτασε με την Μπέττυ Μπαζιάνα στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στο θέατρο Παλλάς έφτασε λίγο πριν από τις 19.30 ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλί...
19:26 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: Στο θέατρο Παλλάς ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης

Στο θέατρο Παλλάς, όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου “Ιθάκ...
18:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

LIVE – Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» – Παρών όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέατρο Παλλάς και η Νέα Αριστερά

Γεμάτο είναι από νωρίς το Θέατρο Παλλάς για την  εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»