Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων λόγω της κακοκαιρίας

Σε 24ωρη επιφυλακή θα βρίσκονται από το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (5/12), μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων με την Πολιτική Προστασία και τις άλλες υπηρεσίες του εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιοχές υψηλότερης επικινδυνότητας. Κλιμάκια από διάφορες υπηρεσίες (Καθαριότητα, Πράσινο, Τεχνικές Υπηρεσίες, Δημοτική Αστυνομία) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό θα είναι σε επιφυλακή ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν το όχημά τους, σε σημεία που παρουσιάζουν ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, τις ώρες που αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Παρακαλούμε επίσης, να μην καλύπτουν για οποιονδήποτε λόγο τα ανοίγματα φρεατίων με αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την είσοδο των νερών της βροχής στο δίκτυο ομβρίων.

Αν οι πολίτες διαπιστώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή σκουπίδια σε φρεάτια που μπορεί να έχει παρασύρει η βροχή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το 1595, το 2105277066, ή μέσω Νovoville.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενημερώσει όσους εκτελούν εργασίες εντός των ορίων του, να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η διεπιστημονική ομάδα του street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) επιβλέπει όλο το 24ωρο τους δρόμους της πόλης καθώς και τα άλση και τα δασύλλια, για άστεγους συμπολίτες μας και τους ενημερώνει για τις ανοιχτές δομές, στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα. Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (Αχαρνών & Λιοσίων), παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον έχει ανάγκη.

