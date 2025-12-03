Μάρκο – Λεβαδειακός 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στην οκτάδα του Κυπέλλου οι Βοιωτοί

Με το απόλυτο νικών ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Χάρη σε δύο πέναλτι των Γιούριτς (45΄+) και Πεντρόσο (65΄) και ακόμη ένα γκολ του Γιούριτς (75΄), η ομάδα-έκπληξη της φετινής Super League επικράτησε 3-1 της Μαρκό στο Μαρκόπουλο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα, που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά, αφού, πέραν των 12 βαθμών, έχει και πολύ καλή διαφορά τερμάτων (+9).

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε εκτεταμένο rotation και είδε τον Αμπου Χάνα να αποχωρεί τραυματίας πολύ νωρίς, με τη Μαρκό να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 36΄ με τον Παυλίδη. Στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως, οι Βοιωτοί ανέβηκαν, κι αφού πρώτα ο Μπάλτσι απέτυχε να «νικήσει» τον Θεοδωράκη με κοντινή κεφαλιά, στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους ο Συμελίδης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Κυριακίδη και ο Γιούριτς ευστόχησε στο πέναλτι και άνοιξε το σκορ. Ο ίδιος παίκτης αστόχησε σε τετ-α-τετ στο 59΄, αλλά λίγο αργότερα ο Λεβαδειακός κέρδισε νέο πέναλτι, όταν ο Τσακνής βρήκε στο πρόσωπο τον Γκούμα, και ο Πεντρόσα «έγραψε» το 0-2. Ο Γιούριτς στο 75΄ με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ, πριν μειώσει στις καθυστερήσεις με πέναλτι ο Κυριακίδης για τους γηπεδούχους, που έμειναν στον έναν βαθμό (έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ).

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Σμάλης, Τσακνής (64΄ Μακροπουλιώτης), Μιγένγκα, Παυλίδης (64΄ Μεντόσα), Κυριακίδης, Οικονομίδης (78΄ Ιννος), Ντέτλερ, Καλλέργης (64΄ Μίλερ), Καζό, Αλεξόπουλος

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Συμελίδης (56΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας (82΄ Παλάσιος), Κάτρης, Φίλων, Τζάλοου (56΄ Κωστή), Άμπου Χάνα (11΄ λ.τρ. Μπάλτσι), Τσιμπόλα (82΄ Πλέγας), Γιούριτς