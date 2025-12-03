Καϊλή για σύλληψη Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς

  • Η Εύα Καϊλή τάσσεται στο πλευρό της Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία συνελήφθη ως εμπλεκόμενη σε νέο σκάνδαλο διαφθοράς στις Βρυξέλλες.
  • Η Καϊλή δήλωσε «σοκαρισμένη», αλλά όχι έκπληκτη, από την έρευνα για δημόσιο διαγωνισμό που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
  • Υποστήριξε ότι «Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος ούτε για τους πολιτικούς ούτε για τους Ιταλούς» και κάλεσε να διαχωριστεί η πολιτική από τις καταχρήσεις της δικαιοσύνης.
Στο πλευρό της Φεντερίκα Μογκερίνι η οποία συνελήφθη ως εμπλεκόμενη στο νέο σκάνδαλο διαφθοράς στις Βρυξέλλες, τάσσεται η Εύα Καϊλή. Υπενθυμίζεται πως η κ. Καϊλή είχε συλληφθεί και προφυλακίστηκε για το περιβόητο Qatargate.

Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Αμπού Ντάμπι όπου βρίσκεται, η Καϊλή δήλωσε «σοκαρισμένη», αλλά όχι έκπληκτη από την έρευνα που ξεκίνησε σχετικά με το εάν ένας δημόσιος διαγωνισμός που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ε.Ε. ήταν στημένος προς όφελος του Κολλεγίου της Ευρώπης.

«Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος ούτε για τους πολιτικούς ούτε για τους Ιταλούς. Υπάρχει μια έρευνα που βασίζεται απλώς σε υποθέσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι η πολιτική, τι είναι η διαφθορά, τι είναι τα λόμπι» υποστήριξε η Εύα Καϊλή.

“Να διαχωριστεί η πολιτική από τις καταχρήσεις της δικαιοσύνης”

Η πρώην ευρωβουλεύτρια έκανε λόγο για μια «επιχείρηση που στοχεύει την Ιταλία, ικανή να καταστρέψει πολιτικές καριέρες και να δημιουργήσει παρεμβολές πριν από τις αποδείξεις, παραβιάζοντας πλήρως το απόρρητο της έρευνας».

«Πρέπει να διαχωριστεί η πολιτική από τις καταχρήσεις της δικαιοσύνης. Για μένα είναι λυπηρό να διαπιστώνω ότι η υπόθεση που με αφορούσε δεν ήταν αρκετή ως μάθημα και ότι συνεχίζουμε, ατάραχοι, να διαπράττουμε τα ίδια λάθη» είπε σε άλλο σημείο η Εύα Καϊλή.

