Αναστάσιος Ράμμος: «Θα ονομάσουμε την κόρη μας Παναγιώτα, από την μαμά μου – Λογικά του χρόνου θα γίνει γαμοβάπτιση»

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Αναστάσιος Ράμμος. Η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή συνάντησε τον τραγουδιστή στην παρουσίαση του νέου του δίσκου και ο καλλιτέχνης μίλησε για το πολύ όμορφο κεφάλαιο της πατρότητας, που έχει ανοίξει στη ζωή του. Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως η σύζυγός του έχει μπει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και πως η κόρη τους θα πάρει το όνομα «Παναγιώτα», από την μητέρα του.

«Νιώθω σίγουρος και ευγνώμων που θα γίνω πατέρας. Μπήκαμε σήμερα στον ένατο μήνα. Δηλαδή μπήκαμε στο μήνα μας, οπότε σύντομα περιμένουμε τη γέννα», εξήγησε στην αρχή ο Αναστάσιος Ράμμος.

Επιπλέον, ο τραγουδιστής είπε ότι: «Η Κατερίνα Ζαρίφη ανακοίνωσε το φύλο του μωρού. Της ξέφυγε, είναι η Κατερίνα που αγαπάμε και λατρεύουμε. Είναι η αυθόρμητη Κατερίνα! Είναι κοριτσάκι. Απ’ ό,τι μάθαμε όλοι, η Κατερίνα θα είναι και η κουμπάρα, θα το βαπτίσει, θα είναι η νονά».

«Κάναμε σύμφωνο συμβίωσης με την σύζυγό μου. Το όνομα του μωρού θα είναι “Παναγιώτα” και θα τη φωνάζουμε “Νάγια”, το όνομα της μαμάς μου. Λογικά του χρόνου θα γίνει γαμοβάπτιση, νομίζω προς καλοκαίρι θα πάμε», κατέληξε ο Αναστάσιος Ράμμος.