Ελένη Μενεγάκη: Συγκινημένη στην ορκωμοσία του γιου της στο ναυτικό – «Μονάκριβε μου σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου»

Σύνοψη από το

  • Η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε στην ορκωμοσία του γιου της, Άγγελου Λάτσιου, στο ναυτικό, το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου.
  • Παρόντες στην τελετή ήταν ο πρώην σύζυγός της, Γιάννης Λάτσιος, ο νυν σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς της.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη συγκίνησή της μέσα από ανάρτηση, γράφοντας: «Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν… Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Μενεγάκη

Στην ορκωμοσία του Άγγελου Λάτσιου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου η Ελένη Μενεγάκη. Μαζί της βρισκόταν ο πρώην σύζυγός της και πατέρας του 23χρονου, Γιάννης Λάτσιος, ο νυν σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος, ο αδελφός της, Θοδωρής Μισόκαλος και οι γονείς, Ζέτα και Στέλιος Μισόκαλος.

Η Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση με μία σειρά φωτογραφιών.

«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν… Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Υπερηφάνεια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ’ αγαπάμε» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ελένη Μενεγάκη.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως το 2027 – Τι είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών Νοεμβρίου – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:33 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα στο Καλλιμάρμαρο – Το αυτοκίνητό της δεν είχε πινακίδες

Η Βάνα Μπάρμπα νωρίς το πρωί ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κλήση της Τροχαίας για το αυτοκίνη...
12:16 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά – Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη μετά τη δήλωση του δικηγόρου των δύο κατηγορουμένων ...
10:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα» – Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σήμερα, Τετάρτη (3/12) είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε...
01:20 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θέμις Μπαζάκα: «Σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, η Θέ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»