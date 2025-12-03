Ελένη Μενεγάκη: Συγκινημένη στην ορκωμοσία του γιου της στο ναυτικό – «Μονάκριβε μου σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου»

Στην ορκωμοσία του Άγγελου Λάτσιου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου η Ελένη Μενεγάκη. Μαζί της βρισκόταν ο πρώην σύζυγός της και πατέρας του 23χρονου, Γιάννης Λάτσιος, ο νυν σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος, ο αδελφός της, Θοδωρής Μισόκαλος και οι γονείς, Ζέτα και Στέλιος Μισόκαλος.

Η Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση με μία σειρά φωτογραφιών.

«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν… Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Υπερηφάνεια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ’ αγαπάμε» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ελένη Μενεγάκη.