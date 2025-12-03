Φθιώτιδα: Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής – Το μεσημέρι οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Αγρότες της βόρειας Φθιώτιδας συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στον κόμβο Ομβριακής με περισσότερα από 80 τρακτέρ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα του Δήμου Δομοκού.
  • Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους, κάνοντας λόγο για «ζητήματα επιβίωσης» και ζητούν από την κυβέρνηση να δει την πραγματική κατάσταση στην ύπαιθρο.
  • Στις 4 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση για τις οριστικές αποφάσεις, με προτάσεις που περιλαμβάνουν ακόμη και την κάθοδο σε πιθανό κεντρικό μπλόκο έξω από τη Λαμία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φθιώτιδα: Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής – Το μεσημέρι οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στους δρόμους βγήκαν και οι αγρότες της βόρειας Φθιώτιδας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συναδέλφων τους από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα του Δήμου Δομοκού και συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (3/12) στον κόμβο Ομβριακής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, περισσότερα από 80 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν κατά μήκος τους δρόμου, χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων και αναμένονται αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.

Νωρίτερα σχηματίστηκε μεγάλη ουρά οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας στο ύψος του Δρούγου και μέχρι τον κόμβο της Ομβριακής, λόγω της κίνησης των γεωργικών ελκυστήρων στον δρόμο.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν την στάση τους, κάνοντας λόγο για ζητήματα επιβίωσης.

Διαχωρίζουν τις θέσεις τους από «φραπέδες» και χασάπηδες» κι όσους εκμεταλλεύτηκαν τον τίτλο του αγρότη και ζητούν από την κυβέρνηση να δει τι πραγματικά συμβαίνει στην ύπαιθρο, ποιοι πραγματικά παράγουν και ποιοι συστηματικά καταστρέφονται από συγκεκριμένες οριζόντιες λύσεις, ενίοτε και από φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη στην περιοχή τους από τις πρόσφατες κακοκαιρίες.

Στις 4 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση για τις οριστικές αποφάσεις, ενώ αρκετές είναι οι προτάσεις για συνέχιση του αγώνα τους. Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που προτείνουν ακόμη και την κάθοδό τους σε πιθανό κεντρικό μπλόκο έξω από τη Λαμία.

Δείτε εικόνες από το lamiareport.gr:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως το 2027 – Τι είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών Νοεμβρίου – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:49 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας – «Red Code» από σήμερα στην Αττική και άλλες 8 Περιφέρειες

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματ...
14:27 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα που εμπλέκεται σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες – Βίντεο από την έφοδο σε σπίτια

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (3/12) για την εξάρ...
14:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Υδραυλικός εντόπισε 9 όπλα μέσα σε αποχέτευση του Αστυνομικού Τμήματος – ΦΩΤΟ

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η επιχείρηση επιδιόρθωσης βλάβης στο σύστημα αποχέτευσης του Αστυνομικο...
14:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση έξω από το υπουργείο Μεταφορών ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομικούς

Ένταση ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκε έξω από το υπουργείο Μεταφο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»