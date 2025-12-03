Φθιώτιδα: Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής – Το μεσημέρι οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στους δρόμους βγήκαν και οι αγρότες της βόρειας Φθιώτιδας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συναδέλφων τους από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα του Δήμου Δομοκού και συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (3/12) στον κόμβο Ομβριακής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, περισσότερα από 80 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν κατά μήκος τους δρόμου, χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων και αναμένονται αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.

Νωρίτερα σχηματίστηκε μεγάλη ουρά οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας στο ύψος του Δρούγου και μέχρι τον κόμβο της Ομβριακής, λόγω της κίνησης των γεωργικών ελκυστήρων στον δρόμο.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν την στάση τους, κάνοντας λόγο για ζητήματα επιβίωσης.

Διαχωρίζουν τις θέσεις τους από «φραπέδες» και χασάπηδες» κι όσους εκμεταλλεύτηκαν τον τίτλο του αγρότη και ζητούν από την κυβέρνηση να δει τι πραγματικά συμβαίνει στην ύπαιθρο, ποιοι πραγματικά παράγουν και ποιοι συστηματικά καταστρέφονται από συγκεκριμένες οριζόντιες λύσεις, ενίοτε και από φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη στην περιοχή τους από τις πρόσφατες κακοκαιρίες.

Στις 4 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση για τις οριστικές αποφάσεις, ενώ αρκετές είναι οι προτάσεις για συνέχιση του αγώνα τους. Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που προτείνουν ακόμη και την κάθοδό τους σε πιθανό κεντρικό μπλόκο έξω από τη Λαμία.

Δείτε εικόνες από το lamiareport.gr: