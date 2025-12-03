Βουλή – Βελόπουλος: Η κυβέρνηση σκότωσε τον πρωτογενή τομέα – Αγρότες βγείτε στους δρόμους

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εξοπλιστικά και τις επόμενες εθνικές εκλογές, μίλησε μεταξύ άλλων, σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την συζήτηση του ν/σ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Τροποποίησης της υπό στοιχεία 014Γ/20 Σύμβασης για την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών τύπου “RAFALE”».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του είναι στο πλευρό των παραγωγών και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σκότωσε τον πρωτογενή τομέα». Συγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε: «Σκοτώσατε τον πρωτογενή τομέα με δόλο. Για τις γαλάζιες ακρίδες δεν υπάρχουν χειροπέδες, υπάρχουν όμως για τους διαδηλωτές αγρότες. Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε φραπέ ή χασάπη, τρως ξύλο όταν διεκδικείς τα κλεμμένα. Τελικά την αποτυχία σας θα πληρώσει πάλι ο προϋπολογισμός…» και πρόσθεσε: «Εμείς στην Ελληνική Λύση λέμε: είμαστε όλοι αγρότες. Αγρότες βγείτε στους δρόμους. Είμαστε όλοι λαϊκατζήδες, ταξιτζήδες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Είμαστε όλοι φτωχοί Έλληνες. Εσείς μας κάνατε. Εσείς θα πληρώσετε γι’ αυτό. Όλοι πρέπει να βγουν στους δρόμους».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για «θέατρο της εξεταστικής» όπου «στη ΝΔ οι μισοί δεν ξέρουν και οι άλλοι μισοί δεν θυμούνται. Η ΝΔ είναι το κόμμα του «ξέρω μόνο πώς να τα παίρνω και μετά ξεχνώ», επισημαίνοντας ότι «όταν κυβερνήσει η Ελληνική Λύση και περάσει βραχιολάκια σε όλους τους ενόχους, θα τα θυμηθούν όλα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για τα εξοπλιστικά και τις ένοπλες δυνάμεις, είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος: «Οι δηλώσεις Δένδια μας δημιουργούν πολλά ερωτήματα και αναμένουμε απαντήσεις. Ο υπουργός ξεστόμισε το νέο του “λαμπρό” στρατηγικό παραλήρημα: “ο στόλος είναι άχρηστος για το Αιγαίο, η πολεμική αεροπορία κοστίζει, ο στρατός ξηράς είναι απαρχαιωμένος”. Όλα, λέει, θα τα σώσει ο πυραυλικός θόλος. Και φέρνει σήμερα άλλα 900 εκατ. δίχως συζήτηση, λες και είναι στραγάλια. Αλλά όσα ισχυρίζεται είναι τουλάχιστον θολά και ύποπτα. Μυρίζουν σκάνδαλο ή ανικανότητα. Ό,τι αφορά στους εξοπλισμούς είναι ύποπτο. Έχουμε δαπανήσει μέχρι στιγμής 10 δισ. ευρώ για F35, RAFALE και BELHARRA και μας έχετε ζαλίσει με τον “βαθμό προστασίας” της χώρας».

Σε ό,τι αφορά «την δήλωση Δένδια για τις παραιτήσεις στρατιωτικών», ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε: «Τώρα… ο κ. Δένδιας είπε “όσοι στρατιωτικοί παραιτούνται δεν έχουν αίσθημα εθνικής αποστολής”. Αυτό όμως αποτελεί ευθεία προσβολή προς τον κορμό των ενόπλων δυνάμεων. Είναι αήθης. Γι’ αυτό οι στρατιωτικοί βγήκαν στους δρόμους. Ο ομιλών, κύριοι, εκτίθεται. Γι’ αυτό θα πρέπει να προσέχει ο καθένας τι λέει. Ο κ. Δένδιας μίλησε για φέρετρα σκεπασμένα με την ελληνική σημαία, λόγω της Ρωσίας. Παράλληλα, ο Α/ΓΕΕΘΑ μίλησε για προληπτικά χτυπήματα. Θα πρέπει, κύριοι, να ξαναδιαβάσετε ολόκληρο το “Περί Πολέμου” του Κονδύλη και όχι μόνο κάποιες παραγράφους».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «διέλυσε τα πάντα», λέγοντας: «Απόδειξη είναι το κραχ στα έργα τα Ταμείου Ανάκαμψης». Όπως σημείωσε, «αν δεν απορροφηθούν τα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το 2026, υπάρχει κίνδυνος δημοσιονομικής εποπτείας και υπερβολικού ελλείμματος. Θα πρέπει να επιστραφούν οι προκαταβολές. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ελλειμμάτων».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε την άποψη ότι «έρχεται προδοσία του Αιγαίου», επισημαίνοντας: «Πώς θα γίνουν οι Πρέσπες του Αιγαίου; Όπως έγινε η προδοσία της Μακεδονίας, όπως έγινε ο γάμος ομοφυλοφίλων. Όλοι το γνωρίζουν. Γι’ αυτό επαναφέρουν τον Τσίπρα. Τον έχουν για εφεδρεία. Πήρε θέση από τις ΗΠΑ για τα δυτικά Βαλκάνια. Και τώρα δήθεν παρουσιάζει ένα βιβλίο. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Λιάκος Αντώνης, αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει συνέχεια του ελληνικού έθνους, αυτός που λέει ότι η επανάσταση του ’21 δεν ήταν εθνική. Δεν έγινε από Έλληνες», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Και συμπλήρωσε: «Οι επόμενες εκλογές θα είναι ιστορικές. Οι επόμενες εκλογές χρειάζονται μόνον 200 βουλευτές για τις Πρέσπες του Αιγαίου. Έχει γίνει σχετική δήλωση από τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα. Οι μεθεπόμενες εκλογές θα νοθευτούν. Θα γίνουν με e-mail και με κινητά τηλέφωνα. Καταργήστε τους τώρα. Θέλουμε 151 βουλευτές για να μην γίνουν οι Πρέσπες του Αιγαίου και να μην γίνει νοθεία. Δώστε μας τη διακυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ