Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Kαταιγιστικές εξελίξεις έρχονται απόψε στις ζωές της Μελισσάνθης, της Ιουλίας και της Πολυξένης

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, ενώ η Χλόη μεταναστεύει. Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στην Ιουλία και στον Φωκά την αλήθεια για τη σκευωρία της Ευανθίας, αιφνιδιάζοντας έτσι και τους δύο.

Η Ασπασία συζητάει με τον Σταύρο την πρόταση του Μίμη, με εκείνον να θεωρεί αυτονόητο πως θα την αρνηθεί.

Η Ασπασία όμως το σκέφτεται σοβαρά. Η Πολυξένη στην Αθήνα βρίσκεται έξω από τα νερά της και προσπαθεί, να προσαρμοστεί με τη βοήθεια της Μάρθας, του Στάθη και του Κωνσταντίνου.

Ο Οδυσσέας ανακοινώνει στη Μαγδαληνή, ότι αναλαμβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Ο Κίμωνας αποκαλύπτει κάτι τρομερό στον Φωκά:

Η Θεοδώρα ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής: 

Μελισσάνθη και Άγγελος:

 Δείτε εδώ το trailer: 

15:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

