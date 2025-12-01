Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Έρχεται η στιγμή που όλοι περίμεναν από την αρχή της σειράς

Στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας της σειρας “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι“, αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30, η Θεοδώρα, την οποία υποδύεται η Πέγκυ Τρικαλιώτη και που μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο μέσα από τα flashbacks του παρελθόντος, κάνει επιτέλους την εμφάνισή της στο σήμερα.

Σε μια συγκινητική και φορτισμένη συνάντηση, η Θεοδώρα ταξιδεύει στον Πειραιά για να επισκεφτεί τη Μαγδαληνή, με αφορμή τους αρραβώνες της.

Για πρώτη φορά, οι ζωές τους συναντιούνται στο παρόν, ανοίγοντας τον δρόμο για αποκαλύψεις, ένταση, αλλά και στιγμές που θα αγγίξουν βαθιά τους τηλεθεατές.

Η παρουσία της Θεοδώρας στο σήμερα αλλάζει τις ισορροπίες και φέρνει νέα δυναμική στις σχέσεις των κοριτσιών, καθώς η μητέρα τους, τους υπενθυμίζει το παρελθόν που άφησαν πίσω στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι και τα όνειρα για τα οποία εγκατέλειψαν τη ζωή στο χωριό.

Είναι ευτυχισμένες με τις ζωές που επέλεξαν ή τα όνειρά τους αποδεικνύονται εφιάλτες;

Οι απαντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer: