Παράσχος: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να νικήσω ποτέ τον καρκίνο

Γιώργος Παράσχος
Φωτογραφία: Instagram/giorgos_parasxos

«Είναι ευλογία που γυρίζω στο θέατρο. Ήθελα πολλά χρόνια να δουλέψω με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη», είπε ο Γιώργος Παράσχος.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να νικήσω ποτέ τον καρκίνο. Ήμουν από τους τυχερούς, που η αρρώστια μου ένωσε την οικογένειά μου. Η πρώην γυναίκα μου με στήριξε πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Η τωρινή μου σύντροφος διαγνώστηκε την ίδια περίοδο με καρκίνο. Το διαχειριστήκαμε με λογική, ηρεμία και προσευχή. Έκανα όλες τις θεραπείες για χάρη της κόρης μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έφερε τον καρκίνο και εξαφάνισε το εγώ μου» περιέγραψε ο ηθοποιός.

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

