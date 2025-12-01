ΕΛΤΑ: Στελέχη επιχείρησαν να «περάσουν» προκλητικές αυξήσεις στις αποδοχές τους – Παπαστεργίου: Δεν εγκρίθηκαν από το Υπερταμείο

Προκλητικές αυξήσεις των αποδοχών τους επιχείρησαν να… περάσουν 7 στελέχη των ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», προτάθηκε ο υπερδιπλασιασμός των ετήσιων βασικών αποδοχών των 7 γενικών διευθυντών των ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα προτάθηκε οι αποδοχές αυτές να αυξηθούν από τα 55.812 ευρώ σήμερα, στα 125.000 ευρώ, δηλ. να ενισχυθούν κατά 69.188 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα διάφορα bonus και οι έξτρα παροχές, όπως το «Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο Απόδοσης – STI», η θεσμοθέτηση του οποίου ζητείται επίσης να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και να αντιστοιχεί σε ποσοστά 20%- 30% επί του βασικού μισθού των γενικών διευθυντών.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, είπε ότι, αν και οι αυξήσεις επιχείρησαν να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπλοκαρίστηκαν από το Υπερταμείο, το οποίο δεν έδωσε την απαραίτητη έγκριση. Ο υπουργός τοποθετήθηκε επίσης για το ζήτημα των λουκέτων σε υποκαταστήματα, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι, με βάση ανακοίνωση του Υπερταμείου, «αυτές οι αποφάσεις του ΔΣ των ΕΛΤΑ δεν εγκρίθηκαν σε καμία περίπτωση από το Υπερταμείο».

Αναφορικά με το ζήτημα των καταστημάτων και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ο υπουργός έθεσε ως σημαντικό στόχο «να μπορεί ο κάθε πολίτης και ειδικά όσοι ζουν στα χωριά, να εξυπηρετηθούν».

Ο κ. Παπαστεργίου παραδέχτηκε ότι, παρόλο που η υπηρεσία αυτή δεν επρόκειτο να σταματήσει, υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας. «Δεν επικοινωνήθηκε, με ευθύνη προφανώς των ΕΛΤΑ που έπρεπε να εξηγήσουν ότι οι αλλαγές που θα κάνουν δεν θα επηρεάσουν την υπηρεσία», τόνισε.

Κλείνοντας, διευκρίνισε τη σχέση του υπουργείου του με τον Οργανισμό: «Δεν έχουμε σχέση με τα ΕΛΤΑ ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Το σημαντικό τώρα, όπως είπε, είναι να βρεθεί τρόπος ώστε τα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν να υπάρχουν. Για τα λουκέτα, «το Υπερταμείο και η νέα διοίκηση εξετάζουν τις όποιες πιθανές λύσεις, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση».