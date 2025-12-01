Νίκος Οικονομόπουλος: Δεν θεωρώ ότι γεννήθηκα για να μείνω σε μοναστήρι – Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή

Σύνοψη
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποκάλυψε πως πέρασε δύο πολύ δυνατές κρίσεις πανικού, που τον οδήγησαν ακόμα και σε σκέψεις να σταματήσει το τραγούδι, αλλά το πάλεψε και το νίκησε.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε την απέχθειά του για τους τίτλους των απονομών δίσκων, τονίζοντας πως “Ο χειρότερος τίτλος που πραγματικά σιχαίνομαι να ακούω είναι “ο διαμαντένιος, ο χρυσαφένιος, πλατινένιος””.
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε ανοιχτά για την πίστη του στον Χριστό, δηλώνοντας “Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Νίκος Οικονομόπουλος

«Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα ονόματα, δεν μπορεί να μου το πάρει αυτό κανείς. Αυτή τη στιγμή θέλω αυτό που κάνω να έχει ταυτότητα και αυτό δεν μπορώ να το μοιραστώ. Θέλω ο κόσμος να έχει στα αυτιά του ότι πήγε και πέρασε ωραία με τον Νίκο Οικονομόπουλο», είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Κάθε χρόνο μου λένε να κάνουμε απονομές για τα τραγούδια μου κι έλεγα όχι. Ο χειρότερος τίτλος που πραγματικά σιχαίνομαι να ακούω είναι “ο διαμαντένιος, ο χρυσαφένιος, πλατινένιος”. Βγες έξω και ρώτα τον κόσμο, εκεί θα καταλάβεις ποιος είναι ο διαμαντένιος. Στις μέρες μας όλοι οι τραγουδιστές έχουν απονομές δίσκων. Όλοι είμαστε πλατινένιοι, διαμαντένιοι… Μπούρδες! Δεν είμαστε όλοι» σχολίασε.

«Έχω πάει σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο, πέρασα δύο πολύ δυνατές κρίσεις πανικού. Μου κοβόταν η αναπνοή και εγώ έπρεπε να τραγουδάω. Ήμουν πάνω στη σκηνή, έτρεμα, δεν έβλεπα από το άγχος μου, τραγουδούσα και ταυτόχρονα έβριζα τον εαυτό μου. Πέρασε από το μυαλό μου ότι πρέπει να σταματήσω το τραγούδι, αλλά το πάλεψα και το νίκησα» αποκάλυψε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί, εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Κάθε φορά που το λέω, με πιάνει μια συγκίνηση, αγαπάω πολύ τον Χριστό. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον να πιστέψει στον Χριστό» περιέγραψε σε άλλο σημείο.

 

«Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, βρίστε με όσο θέλετε. Η πίστη μου είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω, τρελαίνομαι, αγαπάω το Χριστό. Πρέπει να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είμαι καλός άνθρωπος, τη δική μου ψυχή θέλω να σώσω. Ο κόσμος πάει στην εκκλησία μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, δεν είναι έτσι. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ προσεύχομαι και λέω τους Χαιρετισμούς της Παναγίας. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην προσευχηθώ από μέσα μου, ξέρω ότι θα με πουν τρελό. Δεν θέλω να “πουλήσω” ότι είμαι καλός άνθρωπος» επεσήμανε.

«Δεν θεωρώ ότι γεννήθηκα για να μείνω σε μοναστήρι, δεν μπορώ να το κάνω. Είναι δύσκολος ο δρόμος του μοναχισμού, αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, έχουν χάρη από τον Θεό» σχολίασε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Το μόνο πράγμα που δεν έχω ζήσει είναι να κάνω οικογένεια και παιδιά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Τα νέα ποσά

Νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση» για να ανοίξουν 35.000 κλειστά σπίτια – Επιδότηση 300 ευρώ ανά τ.μ., ποια ακίνητα αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:57 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Παγώνη: «Δεν χρειάζεται να διαβάσω το βιβλίο Τσίπρα τον γευτήκαμε, φτάνει πια»

Η Ματίνα Παγώνη πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη και δέχθηκε ερωτήσεις από...
10:37 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο Buongiorno μετά από μια εβδομάδα – «Είχα να βγω από το σπίτι εννέα μέρες»

Το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε κανονικά στο πάνελ της εκπομ...
08:12 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Σε τροχιά γάμου

Πιο έτοιμοι από ποτέ για να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίε...
05:04 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον γιο της – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Σε μια από τις πιο όμορφες και γλυκές φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οπο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»