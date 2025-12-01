Νίκος Οικονομόπουλος: Δεν θεωρώ ότι γεννήθηκα για να μείνω σε μοναστήρι – Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή

«Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα ονόματα, δεν μπορεί να μου το πάρει αυτό κανείς. Αυτή τη στιγμή θέλω αυτό που κάνω να έχει ταυτότητα και αυτό δεν μπορώ να το μοιραστώ. Θέλω ο κόσμος να έχει στα αυτιά του ότι πήγε και πέρασε ωραία με τον Νίκο Οικονομόπουλο», είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Κάθε χρόνο μου λένε να κάνουμε απονομές για τα τραγούδια μου κι έλεγα όχι. Ο χειρότερος τίτλος που πραγματικά σιχαίνομαι να ακούω είναι “ο διαμαντένιος, ο χρυσαφένιος, πλατινένιος”. Βγες έξω και ρώτα τον κόσμο, εκεί θα καταλάβεις ποιος είναι ο διαμαντένιος. Στις μέρες μας όλοι οι τραγουδιστές έχουν απονομές δίσκων. Όλοι είμαστε πλατινένιοι, διαμαντένιοι… Μπούρδες! Δεν είμαστε όλοι» σχολίασε.

«Έχω πάει σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο, πέρασα δύο πολύ δυνατές κρίσεις πανικού. Μου κοβόταν η αναπνοή και εγώ έπρεπε να τραγουδάω. Ήμουν πάνω στη σκηνή, έτρεμα, δεν έβλεπα από το άγχος μου, τραγουδούσα και ταυτόχρονα έβριζα τον εαυτό μου. Πέρασε από το μυαλό μου ότι πρέπει να σταματήσω το τραγούδι, αλλά το πάλεψα και το νίκησα» αποκάλυψε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί, εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Κάθε φορά που το λέω, με πιάνει μια συγκίνηση, αγαπάω πολύ τον Χριστό. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον να πιστέψει στον Χριστό» περιέγραψε σε άλλο σημείο.

«Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, βρίστε με όσο θέλετε. Η πίστη μου είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω, τρελαίνομαι, αγαπάω το Χριστό. Πρέπει να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είμαι καλός άνθρωπος, τη δική μου ψυχή θέλω να σώσω. Ο κόσμος πάει στην εκκλησία μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, δεν είναι έτσι. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ προσεύχομαι και λέω τους Χαιρετισμούς της Παναγίας. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην προσευχηθώ από μέσα μου, ξέρω ότι θα με πουν τρελό. Δεν θέλω να “πουλήσω” ότι είμαι καλός άνθρωπος» επεσήμανε.

«Δεν θεωρώ ότι γεννήθηκα για να μείνω σε μοναστήρι, δεν μπορώ να το κάνω. Είναι δύσκολος ο δρόμος του μοναχισμού, αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, έχουν χάρη από τον Θεό» σχολίασε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Το μόνο πράγμα που δεν έχω ζήσει είναι να κάνω οικογένεια και παιδιά».