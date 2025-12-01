Βορίζια: Τεταμένη η κατάσταση στο χωριό έναν μήνα μετά το μακελειό – Αυξημένα τα μέτρα της αστυνομίας

Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα (01/12) από το μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια, όταν με αφορμή την έκρηξη βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού με αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η κατάσταση στο χωριό παραμένει τεταμένη ενώ η αστυνομία, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και συνεχείς ελέγχους στην περιοχή, προσπαθεί να διασφαλίσει την τάξη και να αποτρέψει την επανάληψη ανάλογων περιστατικών.

Οι ενισχυμένες δυνάμεις, κυρίως από το ΤΑΕ Μεσαράς και το ΤΑΕ Μυλοποτάμου με κυρίως αποσπασμένους από άλλες περιοχές της χώρας αστυνομικούς, αλλά και ενίοτε και από την ΟΠΚΕ, βρίσκονται καθημερινά στο ορεινό τοπίο που αγκαλιάζει τα Βορίζια, στη σκιά του Ψηλορείτη.

Αυξημένα τα μέτρα της αστυνομίας

Η έντονη παρουσία των αστυνομικών αρχών δεν περιορίζεται μόνο στη διαρκή περιπολία και την τήρηση των ελέγχων στην είσοδο και έξοδο του χωριού, αλλά επεκτείνεται και σε διακριτικές φυλάξεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δεν φέρουν όπλα και ότι δεν υπάρχουν άτομα με αδικαιολόγητη παρουσία στην περιοχή.

Η καθημερινή παρουσία αστυνομικών είναι ενδεικτική του σοβαρότητας της κατάστασης: για τον έλεγχο της εισόδου και εξόδου του χωριού απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ αστυνομικοί ανά βάρδια, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση.

Έλεγχοι στην είσοδο και την έξοδο του χωριού

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περιπολικά περιλαμβάνουν και την αποστολή διακριτικής φύλαξης των σπιτιών των εμπλεκομένων στην αιματηρή σύγκρουση. Οι αστυνομικοί εκφράζουν ανησυχία για τις επικίνδυνες πιθανές συναντήσεις, οι οποίες ενδέχεται να φέρουν και άλλες συγκρούσεις. Η ένταση της κατάστασης εκφράζεται και από την άποψη ότι, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., η παρουσία τους στην περιοχή δεν έχει σκοπό την αστυνομοκρατία, αλλά την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων.

Τα ορεινά Βορίζια, τα οποία συνήθως διακατέχονται από τη ζωηρή κίνηση των ντόπιων και των επισκεπτών, έχουν χάσει την παλιά τους εικόνα. Η κίνηση στους δρόμους έχει σχεδόν σταματήσει, και το σκοτάδι φέρνει ηρεμία, ενώ οι αστυνομικοί με τζιπ κυριαρχούν στις λεωφόρους, σε μια εικόνα που προκαλεί ανησυχία για την κατάσταση. Η απουσία της καθημερινής ζωής είναι ορατή, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με σιωπηλή ανησυχία τις εξελίξεις.

Σημαντικός ο ρόλος των γυναικών στην ηρεμία του χωριού

Η αστυνομία, πάντως, δείχνει αποφασιστικότητα να εμποδίσει την επανάληψη παρόμοιων γεγονότων. Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποκατάσταση της ασφάλειας, αλλά και η πρόληψη νέων εντάσεων.

Ο ρόλος των γυναικών και των παιδιών που παραμένουν στο χωριό θεωρείται κομβικός για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην περιοχή. Η οικογένεια, και κυρίως οι μητέρες, καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας, διατηρώντας την ψυχραιμία και την υπομονή απέναντι στην ένταση που υπάρχει στην περιοχή.

Ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα όπλα

Το ζήτημα, όμως, που απασχολεί περισσότερο τις αρχές είναι η ανεύρεση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Παρά τους αυξημένους ελέγχους στα βουνά, η ανεύρεση των όπλων μοιάζει σαν «να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα», όπως δήλωσε αρμόδιος αξιωματικός της αστυνομίας. Αν και οι έλεγχοι είναι πλέον πιο στοχευμένοι και βασίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται σε σπίτια εντός και εκτός του χωριού, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι έχουν ελεγχθεί πάνω από 30 οικίες.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι έλεγχοι δεν πρόκειται να σταματήσουν σύντομα, καθώς ο εντοπισμός των όπλων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό.