Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο για την τραγουδίστρια

Σύνοψη
  • Η Μαρίνα Σάττι έλαβε εξιτήριο από τη Γενική Κλινική του Ιασώ, ολοκληρώνοντας τη σύντομη νοσηλεία της.
  • Σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες, θα ακολουθήσει πρόγραμμα ξεκούρασης για λίγες ημέρες πριν την πλήρη επιστροφή της στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
  • Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας της αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα, καθώς η ομάδα της βρίσκεται σε συνεννόηση με τους διοργανωτές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI. Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρίνα Σάττι

Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της» αναφέρει ανακοίνωση της ΜΙΝΟS-ΕΜΙ.

Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης.

Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας.

«Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η δισκογραφική της εταιρεία..

11:57 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

10:37 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

08:12 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

05:04 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

