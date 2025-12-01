Λάρισα: Δεκάδες αγρότες έξω από το δικαστήρια – Έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη
  • Τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια επεισοδίων στα αγροτικά μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. – Δεκάδες αγρότες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Μέγαρο για να τους στηρίξουν, εκφράζοντας τη δυσφορία τους για τις συλλήψεις. – Οι συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν από την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούμενοι για βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης περιουσίας και αντίσταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI. Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Δεκάδες αγρότες έξω από το δικαστήρια – Έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες – ΒΙΝΤΕΟ

Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα αγροτικά μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Έξω από το Τμήμα Μεταγωγών αλλά και μπροστά στο Μέγαρο είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες αγρότες για να τους στηρίξουν, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Οι αγρότες αναμένεται να περάσουν από την αυτόφωρη διαδικασία αργότερα το μεσημέρι καθώς κατηγορούνται για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης περιουσίας και αντίσταση.

Μπροστά απ’ το Μέγαρο είναι συγκεντρωμένοι αγρότες οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσφορία τους για τα όσα έγιναν χθες και για τις συλλήψεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν ηπατικός έλεγχος: Μάθε σε 7 δευτερόλεπτα τι πρέπει να προσέξεις για το συκώτι σου

Ασθενείς βαθμολογούν το ΕΣΥ με «λίαν καλώς»-Ποιες υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση

Λογαριασμοί ρεύματος: Μικρές μειώσεις στα τιμολόγια Δεκεμβρίου – Πού θα κυμανθούν οι τιμές

Τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι το 2026: Ετήσιο όφελος έως 2.054 ευρώ από το πακέτο μέτρων – Αναλυτικά τα ποσά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μάλγαρα: Οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ

12:03 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μπλόκο αγροτών στα διόδια Μαλγάρων – Κλειστά και τα δύο ρεύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος των Μαλγάρων προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες...
10:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ρόδος: 32χρονος ξυλοκόπησε τα παιδιά της συντρόφου του – Έσβηνε τσιγάρα στα πρόσωπα και στα σώματά τους

Κατηγορούμενος για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του, ηλικίας 3,5 ετών...
10:21 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ψαρά – Πήγε να σηκώσει δίχτυα και έπεσε στη θάλασσα 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός ψαρά στην περιοχή Αμμουδιά, στην ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»