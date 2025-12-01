Λάρισα: Δεκάδες αγρότες έξω από το δικαστήρια – Έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες – ΒΙΝΤΕΟ

Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα αγροτικά μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Έξω από το Τμήμα Μεταγωγών αλλά και μπροστά στο Μέγαρο είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες αγρότες για να τους στηρίξουν, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Οι αγρότες αναμένεται να περάσουν από την αυτόφωρη διαδικασία αργότερα το μεσημέρι καθώς κατηγορούνται για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης περιουσίας και αντίσταση.

Μπροστά απ’ το Μέγαρο είναι συγκεντρωμένοι αγρότες οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσφορία τους για τα όσα έγιναν χθες και για τις συλλήψεις.