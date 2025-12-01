NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ με 20 νίκες σε 21 αγώνες – Ρεκόρ για τον «SGA» με τουλάχιστον 20 πόντους σε 93 σερί αγώνες

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους και στο εφετινό ΝΒΑ, καθώς προς το παρόν δείχουν πως θα υπ[ερασπισθούν με ιδιαίτερες αξιώσεις τον τίτλο που κατέκτησαν στο προηγούμενο πρωτάθλημα.

Τα ξημερώματα πέτυχαν την 20ή νίκη τους σε 21 αγώνες, επικρατώντας με 123-115 στο Πόρτλαντ, παρά το triple-double του Ισραηλινού, Ντένι Αβντίγια (31 πόντοι, 19 ριμπάουντ, 10 ασίστ). Υπενθυμίζεται, ότι η μοναδική ήττα των Θάντερ αυτήν την σεζόν, σημειώθηκε στις 5 Νοεμβρίου από τους Τρέιλ Μπλέιζερς.

Έκτοτε, η ομάδα της Οκλαχόμα Σίτι βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, με επικεφαλής τον MVP, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος, με 26 πόντους, έφθασε στον 93ο συνεχόμενο αγώνα του με 20 ή περισσότερους πόντους, το δεύτερο καλύτερο σχετικό σερί, πίσω μόνο από τον θρυλικό, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (126 αγώνες).

Οι Θάντερ, που βρίσκονται με απόσταση από τους διώκτες τους στην πρώτη θέση της Δύσης, μπορούν πλέον να βασίζονται και στον Τζάλεν Γουίλιαμς (16 πόντοι), ο οποίος άρχισε πρόσφατα την σεζόν του, αλλά έχουν χάσει τον σέντερ τους, Ισαΐα Χάρτενσταϊν, για περίπου δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς ηττήθηκαν στην Μινεάπολη από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 125-112. Ο Ντέβιν Βασέλ σημείωσε 22 πόντους, ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 32 πόντους.

Επίσης, οι Νικς της Νέας Υόρκης του Τζος Χαρτ (20 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ) κυριάρχησαν των Τορόντο Ράπτορς με 116-94 εντός έδρας, ξεπερνώντας την ομάδα από τον Καναδά στην βαθμολογία και κατακτώντας την δεύτερη θέση στην Ανατολή με ρεκόρ 13-6.

Τέλος, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, γνώρισαν την ήττα στην έδρα τους με 117-115 από τους Μπόστον Σέλτικς του Πέιτον Πρίτσαρντ (42 πόντοι), παρά τους 27 πόντους και τα 14 ριμπάουντ του Έβαν Μόμπλεϊ.

Αποτελέσματα αγώνων:

Γιούτα – Χιούστον 101-129

Κλίβελαντ – Βοστώνη 115-117

Νέα Υόρκη – Τορόντο 116-94

Φιλαδέλφεια – Ατλάντα 134-142

Πόρτλαντ – Οκλαχόμα 115-123

Μινεσότα – Σαν Αντόνιο 125-112

Σακραμέντο – Μέμφις 107-115

ΛΑ Λέικερς – Νέα Ορλεάνη 133-121

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 14-7 Νέα Υόρκη 13-6 Βοστώνη 11-9 Φιλαδέλφεια 10-9 Μπρούκλιν 3-16

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 16-4 Κλίβελαντ 12-9 Σικάγο 9-10 Μιλγουόκι 9-12 Ιντιάνα 4-16

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 13-7 Ατλάντα 13-8 Ορλάντο 12-8 Σάρλοτ 6-14 Ουάσινγκτον 2-16

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 20-1 Ντένβερ 14-5 Μινεσότα 12-8 Πόρτλαντ 8-12 Γιούτα 6-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 15-4 Φοίνιξ 12-9 Γκόλντεν Στέιτ 11-10 Λ.Α. Κλίπερς 5-15 Σακραμέντο 5-16

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 13-4 Σαν Αντόνιο 13-6 Μέμφις 9-12 Ντάλας 6-15 Νέα Ορλεάνη 3-18

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ