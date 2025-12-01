Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί – Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες

Καθηλωμένα θα μείνουν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Έπειτα από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η 48ωρη «προειδοποιητική», όπως λένε, πανελλαδική απεργία, με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια. «Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής: