Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί – Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πορεία των ταξί

Καθηλωμένα θα μείνουν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Έπειτα από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η 48ωρη «προειδοποιητική», όπως λένε, πανελλαδική απεργία, με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια. «Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προδιαβήτης: Πώς να τον αντιστρέψετε μέσα σε 2 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη

Ο HIV δεν αφορά «τους άλλους» και δεν κάνει διακρίσεις-Δράσεις ενημέρωσης

«Αγοράζω Σπίτι»: 10 κανόνες αγοράς κατοικίας και ένας πλήρης πρακτικός οδηγός για το νοικοκυριό σε θέματα ακινήτων

«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων – Ποια είναι τα 8 πεδία που εξετάζονται φοροελαφρύνσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ρόδος: 32χρονος ξυλοκόπησε τα παιδιά της συντρόφου του – Έσβηνε τσιγάρα στα πρόσωπα και στα σώματά τους

Κατηγορούμενος για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του, ηλικίας 3,5 ετών...
10:21 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ψαρά – Πήγε να σηκώσει δίχτυα και έπεσε στη θάλασσα 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός ψαρά στην περιοχή Αμμουδιά, στην ...
09:23 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της «Ευελπίδων»

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της «Ευελπίδων». Νωρίς το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ...
08:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Σήμερα στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός – «Όλοι ήταν σε σοκ, εκτός από αυτόν, κοιτούσε το αυτοκίνητό του»

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (01/12) ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φονικ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»