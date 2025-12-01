«Η Αγιά Σοφιά δεν μπορεί να αντέξει το βάρος»: Τι λένε Έλληνες και Τούρκοι επιστήμονες για τους κινδύνους από τις εργασίες εντός του μνημείου

Οργή, απορία και αμηχανία σε μεγάλο μέρος του επιστημονικού κόσμου προκαλούν οι εικόνες βαρέων οχημάτων και γερανών, που ζυγίζουν έως και 40 τόνους, να δουλεύουν στο εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς. Αρχιτέκτονες και ιστορικοί, σε Τουρκία και Ελλάδα, εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το βάρος και οι δονήσεις που προκαλούν οχήματα τέτοιου μεγέθους εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για τη δομή του δαπέδου και τα κατώτερα στρώματα της Αγιάς Σοφιάς, υπενθυμίζοντας ότι οι υπηρεσίες της UNESCO θεωρούν σαφώς απαράδεκτη την είσοδο βαρέων μηχανημάτων σε μνημειακά κτίρια. Οι εργασίες γίνονται κυρίως για να ενισχυθεί η σεισμική αντοχή του τρούλου του ναού, ωστόσο οι επιστήμονες θεωρούν ότι θα μπορούσαν να γίνουν με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Των Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ, Ν. Νανούρη – ΠΗΓΗ: Realnews

Η πιο ηχηρή αντίδραση στην Τουρκία ήρθε από τον διακεκριμένο ιστορικό, Ιλμπέρ Ορταϊλί, ο οποίος και στο παρελθόν είχε εκφράσει ανησυχία για τη στατικότητα της Αγιάς Σοφιάς εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης κόσμου από τότε που μετατράπηκε σε τζαμί. Ο διάσημος Τούρκος ιστορικός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου: «Η Αγιά Σοφιά δεν μπορεί πραγματικά να αντέξει αυτό το βάρος. Αφήστε το φορτηγό, τον γερανό… Ούτε αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει εκεί. Οι επιπτώσεις αυτών των παρεμβάσεων θα γίνουν αισθητές αργά ή γρήγορα. Το υπόγειο του κτιρίου είναι γεμάτο με τούνελ. Ολοι όσοι έρχονται στην Αγιά Σοφιά συμπεριφέρονται σαν να είναι ιδιοκτησία του πατέρα τους. Το επαναλαμβάνω: αν το κτίριο καταρρεύσει, ο κόσμος θα το χρεώσει στους Τούρκους. Πώς γνωρίζουν πόσους τόνους μπορεί να αντέξει; Σε ποια στοιχεία βασίζονται αυτοί που κάνουν αυτές τις εργασίες;», διερωτάται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του.

Απαρχαιωμένες μέθοδοι

Και στην Ελλάδα, όμως, την ανησυχία του εκφράζει μέσω της Realnews και ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή βαρέων οχημάτων στο εσωτερικό του ναού δεν ήταν προαπαιτούμενο για τα έργα συντήρησης. «Αυτό που γίνεται σε ένα από τα κορυφαία μνημεία του κόσμου, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, δεν θα γινόταν ούτε σε χαμηλότερες στάθμης μνημεία. Πρόκειται, ξεκάθαρα, για έλλειψη σεβασμού. Εν έτει 2025 υπάρχουν υλικά πιο ισχυρά και σαφώς πιο ελαφριά, όπως π.χ. τα ανθρακονήματα που χρησιμοποιούνται στα αεροπλάνα, αλλά και πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Η Αγιά Σοφιά υφίσταται καταπόνηση», λέει ο Β. Μπαρδάκης.

Ο Έλληνας ειδικός αμφισβητεί όσα υποστηρίζουν οι Τούρκοι, δηλαδή ότι οι δοκιμές για την αντοχή του δαπέδου του ναού ήταν επιτυχημένες. «Αυτά τα φαινόμενα στο έδαφος ή στην τοιχοποιία αναπτύσσονται στον χρόνο. Είναι όπως λέμε ερπυστικά. Αρα, μια επιβάρυνση τώρα δεν διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα μετά. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί ύστερα από πάρα πολύ καιρό. Παράλληλα, κάτω από το έδαφος υπάρχουν σήραγγες, παλαιές κατακόμβες, αποθήκες και στοές που είναι υπό έρευνα. Οι Τούρκοι προχώρησαν σε μια κίνηση μεγάλου ρίσκου, αδικαιολόγητη. Γι’ αυτό, άλλωστε, αντιδρούν και πολλοί Τούρκοι επιστήμονες», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.