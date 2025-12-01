Φρίκη στη Τζόρτζια: Ζευγάρι δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του – Ο 2 ετών γιος τους προσπαθούσε να τους ξυπνήσει

Η υπόθεση ενός εγκλήματος που συγκλόνισε την Τζόρτζια των ΗΠΑ, πριν από τρία χρόνια, έφτασε πλέον στο τέλος του, με τον δράστη να καταδικάζεται σε πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία ενός πυροσβέστη και της συζύγου του, ενώ το μικρό τους παιδί κοιμόταν στον επάνω όροφο.

Σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που εξέτασε το People, οι Τζάστιν και Άμπερ Χικς βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Acworth της Τζόρτζια τον Νοέμβριο του 2021.

Ο τότε 22χρονος γείτονάς τους, Μάθιου Σκοτ Λανζ, συνελήφθη αντιμετωπίζοντας πολλές κατηγορίες, ανάμεσά τους και αυτή της ανθρωποκτονίας. Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό, την περασμένη εβδομάδα κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες σε δίκη χωρίς ενόρκους.

Οι αρχές ανέφεραν στο ένταλμα ότι στις 17 Νοεμβρίου 2021 ο Λανζ εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού από την πίσω πόρτα και τους πυροβόλησε θανάσιμα.

Όπως μετέδωσε το Atlanta News First, ο δράστης δεν γνώριζε ότι ο 2 ετών γιος του ζευγαριού κοιμόταν στον επάνω όροφο. Το παιδί δεν τραυματίστηκε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πατέρας του Τζάστιν κατέθεσε ότι πήγε στο σπίτι του ζευγαριού για να τους αναζητήσει, αφού η Άμπερ είχε λείψει από τη δουλειά και κανείς από τους δύο δεν είχε απαντήσει στα μηνύματα, σύμφωνα με το 11 Alive.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το παιδί να έχει κουρνιάσει δίπλα στους γονείς του και να προσπαθεί να παίξει μαζί τους για να τραβήξει την προσοχή τους, σύμφωνα με υλικό από τις κάμερες που επικαλέστηκε το 11 Alive. Το παιδί ήταν καλυμμένο με αίμα και φορούσε πάνα.

Καμία σαφής αιτία για τις δολοφονίες δεν διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ωστόσο, όπως υποστήριξαν οι εισαγγελείς, ο Λανζ είχε πει παλαιότερα στην αστυνομία ότι είχε δει «δαιμονικά φώτα» στην κατοικία των Χικς, σύμφωνα με το Atlanta News First. Είχε επίσης αναφέρει ότι ο αδελφός του, Όστιν -ο οποίος τότε είχε ήδη πεθάνει- ενοχλούνταν από τους προηγούμενους ενοίκους του ίδιου ακινήτου.

Όπως ανέφερε το ίδιο μέσο, ο Όστιν είχε εισβάλει στο συγκεκριμένο σπίτι όταν εκεί διέμεναν οι προηγούμενοι κάτοικοι. Λίγους μήνες πριν από τις δολοφονίες των Χικς, ο Όστιν είχε αυτοκτονήσει, αφού προηγουμένως είχε μαχαιρώσει θανάσιμα έναν αστυνομικό στην Ουάσινγκτον.

Ο συνήγορος του Λανζ υποστήριξε στο δικαστήριο ότι δεν είχε συνδεθεί με κανένα ίχνος αποδεικτικού υλικού από τον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με το Atlanta News First.