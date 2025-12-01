Ο σύζυγός της έχασε περισσότερα από 225.000 ευρώ στον τζόγο – «Με έκανε να πνίγομαι στα χρέη»

Δεν τον παντρεύτηκε για τα χρήματα· τον παντρεύτηκε από έρωτα, θέλοντας την ουσιαστική συντροφικότητα. Αντί γι’ αυτό, όμως, βρέθηκε δίπλα σε έναν άντρα παγιδευμένο σε έναν φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής.

Και τώρα, δέκα χρόνια μετά, παλεύει να αποφασίσει τι είναι χειρότερο: το ότι χάνει όσα έχτισε με κόπο, ή το ότι πρέπει να παραδεχτεί πως η αγάπη — όσο δυνατή κι αν ήταν — δεν στάθηκε αρκετή για να τον εμποδίσει να τινάξει τον γάμο τους στον αέρα.

Μία ζωή που φαινόταν τακτοποιημένη

Όταν αυτή η 46χρονη γυναίκα γνώρισε τον 43χρονο σύζυγό της, ήταν ήδη μια δυναμική μαμά που μεγάλωνε μόνη της τα παιδιά της.

Είχε δικό της σπίτι με αξιοπρεπή αξία και μια δουλειά που της απέφερε πολύ καλό εισόδημα.

Ήταν απόλυτα ικανή να προσφέρει στα δύο μικρά της παιδιά όλα όσα χρειάζονταν — κι ας μην ήταν η ζωή της καθόλου εύκολη υπόθεση.

Όσο για τον σύζυγό της, δεν είχε ούτε σπίτι ούτε κάποια περιουσία της προκοπής — μόνο χρέη από φοιτητικά δάνεια. Στην πραγματικότητα, εκείνη ήταν πολύ πιο οικονομικά σταθερή από αυτόν. Παντρεύτηκαν πριν από δέκα χρόνια, αλλά η ζωή δεν τους έκανε καμία χάρη.

“Μετά τον γάμο, είχαμε μερικές απώλειες εγκυμοσύνης, μία από τις οποίες ήταν ο γιος μας, που πέθανε δύο μέρες μετά τη γέννησή του”, εξήγησε.

Η εξομολόγηση που γκρέμισε τον κόσμο της

“Ήταν τρομερά δύσκολο και για τους δυο μας, αλλά εγώ έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου για να είμαι μητέρα στα παιδιά μου που ήταν ακόμη στη ζωή και να συνεχίσω να τους παρέχω όσα χρειάζονταν”.

“Προχωρώντας μερικά χρόνια μπροστά, φτάσαμε στην περίοδο του Covid και της ανεξέλεγκτης κατάθλιψης μετά την απώλεια του γιου μας. Τότε ο σύζυγός μου έχασε τα πρώτα περίπου 144.000 ευρώ — κάτι που τελικά μου ομολόγησε επειδή είχε χρεώσει όλες τις πιστωτικές του και δεν είχε πού αλλού να στραφεί. Ήμουν συντετριμμένη και βαθιά προδομένη”.

Εκείνη είχε δουλέψει μέχρι εξάντλησης ως μονογονεϊκή μητέρα για να εξασφαλίσει τα πάντα στα παιδιά της, κι εκείνος τα έχασε όλα μέσα σε μια στιγμή, στον τζόγο. Της ορκίστηκε ότι δεν θα ξανασχοληθεί ποτέ με τον τζόγο και της έδωσε όλους τους κωδικούς πρόσβασης στις πιστωτικές του κάρτες, ώστε να έχει πλήρη πρόσβαση σε ό,τι έκανε.

Τελικά αναγκάστηκαν να πάρουν δάνειο με υποθήκη το σπίτι, μόνο και μόνο για να καλύψουν το σκαστό 30% επιτόκιο που είχαν όλες οι πιστωτικές κάρτες του συζύγου της. Οκτώ μήνες αργότερα, εκείνη ανακάλυψε ότι ο άντρας της είχε χάσει ακόμη περίπου 63.000 ευρώ — και, ναι, όπως φαντάζεσαι, πάλι στον τζόγο.

Και δεν σταμάτησε εκεί: ο σύζυγός της είχε ξοδέψει 27.000 ευρώ στις πιστωτικές του και είχε τραβήξει άλλα 36.000 ευρώ. Ένα οικονομικό χάος, με εκείνη να παλεύει να κρατήσει όρθια τα συντρίμμια. Αυτή τον έδιωξε από το σπίτι, κι έπειτα εκείνος παραδέχτηκε ότι είχε χάσει τη δουλειά του. Έτσι, συνολικά, ο σύζυγός της έχει χάσει περισσότερα από 215.500 ευρώ.

Όσο για το γιατί δεν τον έχει αφήσει μετά από όλα αυτά, η κατάσταση είναι περίπλοκη, λέει. Θα καταστρέψει τον κοινωνικό της κύκλο και τις ζωές των παιδιών της, και δεν είναι σίγουρη αν είναι διατεθειμένη να το κάνει, παρόλο που ο σύζυγός της κατέστρεψε τα πάντα που έχτισε.

“Η ζωή μου διαλύεται”

“Και μόνο που το συζητάω αρρωσταίνω… πνιγόμαστε οικονομικά, και δεν ξέρω καν πώς μπορώ να φύγω. Τελικά αποκτήσαμε ένα παιδί μαζί, και τώρα είναι 6 ετών”, συνέχισε. “Μισώ που διαλύω την οικογένεια για εκείνη και τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία έχουν ήδη περάσει τόσα πολλά. Αλλά κυριολεκτικά… τον μισώ τον περισσότερο καιρό για αυτά που έχει κάνει. Έχει γίνει ένας απαίσιος άνθρωπος και δεν δείχνει μεταμέλεια”.

“Είναι σαν να είναι ένας εντελώς δειλός και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα της ζωής του. Η μητέρα του πεθαίνει τώρα από καρκίνο, πράγμα φρικτό, αλλά εξακολουθώ να είμαι τόσο θυμωμένη, και αυτός δεν εργάζεται, οπότε τώρα δεν έχει καθόλου χρήματα να εισπράξει για να ξεπληρώσει όλα τα τεράστια χρέη του, και νιώθω ότι έμεινα να τα πληρώσω όλα εγώ”.

Ο σύζυγός της ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και λαμβάνει βοήθεια από ειδικό σε θέματα εθισμού, αλλά εκείνη δεν είναι σίγουρη αν αυτό αρκεί για να σώσει τον γάμο τους μετά τη ζημιά που έχει κάνει ο σύζυγός της.

Όσο σκληρό και αν είναι, η υποβολή αίτησης για πτώχευση και διαζύγιο, φαίνεται να είναι καλύτερη επιλογή τόσο για εκείνη όσο και για τα παιδιά της. Αν ενδιαφέρεται να δώσει στον σύζυγό της μια δεύτερη ευκαιρία, τότε ο χωρισμός και οι ξεχωριστοί τραπεζικοί λογαριασμοί θα βοηθήσουν ουσιαστικά.

Ίσως θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει ένα μεταγαμιαίο συμβόλαιο για να προστατεύσει το σπίτι της και την επιπλέον περιουσία της από τον σύζυγό της. Είναι σίγουρα μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση.