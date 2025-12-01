Μητσοτάκης: Στο Λονδίνο για το 4ο Επενδυτικό Συνέδριο του Χρηματιστήριου Αθηνών και της Morgan Stanley – Συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Λονδίνο βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός, για να συμμετάσχει στις εργασίες του 4ου Επενδυτικού Συνέδριου που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς, τη Morgan Stanley.

Μεταξύ των άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε ανοικτή συζήτηση που θα έχει το πρωί με την CEO της Morgan Stanley, Κλερ Γούντμαν.

Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, όπου και αναμένεται να τους παρουσιάσει τις ευκαιρίες που δίνονται στη χώρα να επενδύσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά συμμετέχουν 42 εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους, θα παρουσιάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας τόσο σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης όσο και σε κατ’ δίαν συναντήσεις με επενδυτές.

Αναφορικά με τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τη συνεχιζόμενη πρόοδο τής, αλλά και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Θα τονίσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Επίσης, θα επισημάνει τις θετικές επιδόσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θα δώσει έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που, όπως αναμένεται να τονίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ενισχύει και την γεωπολιτική ισχύ της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Οξφόρδη για δημόσια συζήτηση στο Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με την κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Το BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας δημόσιας πολιτικής παγκοσμίως. Παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης. Οι έρευνές του στοχεύουν σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική, η δημοκρατία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το καλύτερο αντιφλεγμονώδες γλυκό περιλαμβάνει μόνο 4 υλικά – Πώς να το φτιάξετε

Είναι 30 και έχει ήδη ξοδέψει μια περιουσία για πλαστικές – Πώς μοιάζει σήμερα;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley – Μαζί Real taste & style και Drive away

Συναλλαγές: Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:06 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Πίσω από τις λέξεις της «Ιθάκης»

Σαν σπίθα σε προσάναμμα λειτούργησε η κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «...
02:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τασούλας: «Ο ελληνικός λαός, ενωμένος και δυνατός, θα ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις και θα ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά»

«Η κοινωνία σήμερα δοκιμάζεται από έναν ορυμαγδό αντικρουόμενων μηνυμάτων, από μία πρωτοφανή ρ...
00:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Δένδιας: Θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Στο επίκεντρο η Ουκρανία και τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, στις Βρυξέ...
18:41 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Marc: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Σαμαρά και Τσίπρα

Προβάδισμα 15,3 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφω...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»