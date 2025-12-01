Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Σήμερα στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός – «Όλοι ήταν σε σοκ, εκτός από αυτόν, κοιτούσε το αυτοκίνητό του»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Σήμερα στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός – «Όλοι ήταν σε σοκ, εκτός από αυτόν, κοιτούσε το αυτοκίνητό του»

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (01/12) ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στην Αρτέμιδα, από το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος και τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή και η σύντροφός του.

Ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, ώστε να μεταφερθεί στην Εισαγγελία για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Τα βίντεο που έχουν καταγράψει το δυστύχημα είναι σοκαριστικά, καθώς το όχημα φαίνεται να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ο 24χρονος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του. Η νεαρή γυναίκα, 21 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και χθες το βράδυ υπεβλήθη σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ για την αποκατάσταση ανοιχτού κατάγματος στην κνήμη. Παραμένει στη ΜΕΘ με τραύματα και στο κεφάλι, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.

Από τον 29χρονο λήφθηκε αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ δεν έδειξε ο 29χρονος να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Σημειώνεται πως διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Παράλληλα, έχει καταγραφεί και δεύτερη εμπλοκή του σε σοβαρό τροχαίο το 2020.

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η προανάκριση της Τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σήμερα αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις με την παράσταση του οδηγού ενώπιον του εισαγγελέα.

Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον θόρυβο που προκάλεσε το αυτοκίνητο, του 29χρονου όταν έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα, είπε ότι ο δράστης του τροχαίου δυστυχήματος αντιδρούσε σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η γυναίκα που έσπευσε στο σημείο στα πρώτα λεπτά του δυστυχήματος.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά (σ.σ.: δεν ήταν σε κατάσταση μέθης). Δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιά έχει πάθει… Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και τον κατάλαβα…» είπε η αυτόπτης μάρτυρας».

 

«Λυπάμαι, συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε η μητέρα του 29χρονου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το καλύτερο αντιφλεγμονώδες γλυκό περιλαμβάνει μόνο 4 υλικά – Πώς να το φτιάξετε

Είναι 30 και έχει ήδη ξοδέψει μια περιουσία για πλαστικές – Πώς μοιάζει σήμερα;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley – Μαζί Real taste & style και Drive away

Συναλλαγές: Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:23 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της «Ευελπίδων»

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της «Ευελπίδων». Νωρίς το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ...
08:24 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κινητοποιήσεις αγροτών: «Κομμένη στα δύο» η Ελλάδα – Αναμένονται νέα μπλόκα και συνελεύσεις

Με πολύ σοβαρά επεισόδια, ξεκίνησε η πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ενώ οι τρεις συλ...
08:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται για ακόμη ένα πρωινό στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα...
06:31 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (1/12) στην Αθήνα και σε άλλες 8 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»