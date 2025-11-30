Αρτέμιδα: Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο, στη ΜΕΘ η σύντροφός του – Τι έδειξε το αλκοτέστ του 29χρονου οδηγού

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από την αδιανόητη τραγωδία που εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στην Αρτέμιδα, όπου ένας 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία όταν παρασύρθηκε από όχημα την ώρα που μαζί με τη μητέρα, την αδελφή του και τη σύντροφό του έβγαζαν πράγματα τους από το αυτοκίνητό τους.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ένα μπλε ΙΧ να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούει αρχικά σε ένα σταθμευμένο ασημί όχημα και σε μία κολώνα, πριν «καρφωθεί» στο μαύρο αυτοκίνητο στο οποίο ήταν το 24χρονο θύμα, η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Ο 24χρονος, ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η ταχύτητα του Ι.Χ. δεν δικαιολογείται στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου

H σύντροφος του 24χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς. Σύμφωνα με το STAR, η επέμβαση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Κυριακής και η νεαρή μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί περιμένουν να ξυπνήσει για να αξιολογήσουν πλήρως την κατάσταση της υγείας της, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και λεπτό χειρουργείο.

Η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου που είχαν τραυματιστεί ελαφρά έχουν πάρει εξιτήριο.

Φύλλο και φτερό το αυτοκίνητο του δράστη

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, Οι αστυνομικές αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου του 29χρονου, για τυχόν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έγιναν και εκτεταμένες «ανασκαφές» σε τμήματα του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός δεν βρίσκεται πλέον στα κρατητήρια της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, καθώς μεταφέρθηκε σε άλλο αστυνομικό τμήμα της Αττικής για περαιτέρω έρευνα.

Αρνητικό το αλκοτέστ του 29χρονου οδηγού, υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις

Σημειώνεται πως ο 29χρονος, το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα στην Βραυρώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας φίλος του που καθόταν στην θέση του συνοδηγού.

Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από τους αστυνομικούς, το οποίο σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, βγήκε αρνητικό. Ωστόσο στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, ο 29χρονος υποβλήθηκε σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν υπό την επήρεια άλλης ουσίας, καθώς ο 29χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 24χρονος διέμενε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Βέλγιο, και είχε έρθει στην Ελλάδα για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του στο Πανεπιστήμιο.

«Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του» ανέφερε στην κάμερα του MEGA ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

«Λυπάμαι, συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε η μητέρα του 29χρονου.