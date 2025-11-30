Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Αρτέμιδα: Ο 24χρονος που παρασύρθηκε σκοτώθηκε μπροστά στη μητέρα και την αδελφή του – Πώς συνέβη η τραγωδία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρεις πεζούς, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα. Φρουρούμενος, στο νοσοκομείο ΚΑΤ, νοσηλεύεται ο 29χρονος οδηγός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ΙΧ που οδηγούσε ένας 29χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και αφού προσέκρουσε σε κολώνα στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, παρασέρνοντας τρεις πεζούς που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο ένα όχημα.

Δύο από τους πεζούς τραυματίστηκαν ελαφρά αλλά ο τρίτος, ένας 24χρονος, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Κατά το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ο 29χρονος οδηγός του ΙΧ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο

Πώς έγινε το τροχαίο

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος επί της Λ. Αρτέμιδος 86, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν 24χρονο. 

Όλα έγιναν μπροστά στην 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα Θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλληφθείς φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών. Ο οδηγός επειδή έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το σχήμα των οπισθίων σας μπορεί να δείξει αν κινδυνεύετε από διαβήτη και αν είστε υγιείς, σύμφωνα με νέα μελέτη

Χοληστερίνη: Τα 2 σημάδια στο πρόσωπο που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Μητσοτάκης: Τέλος τα «πανωγραψίματα» και τα εικονικά μισθωτήρια – Στόχος οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγω...

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν την λάβατε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:30 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλία: Έστησαν τα πρώτα μπλόκα οι αγρότες – Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο – Βίντεο

Ένταση επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του...
13:14 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες παραμένει ένα διαχρονικό πρόβλημα που αποστερεί κ...
12:50 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Δεν πρόλαβε να φτάσει στο μαιευτήριο και γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο – «Πέτρο έρχεται το μωρό»

Μέσα στο αυτοκίνητο γέννησε, το πρωί της Κυριακής 30/11, μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού...
11:25 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Κως: Στη δικαιοσύνη 32χρονος για κακοποίηση των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του – Τα χτυπούσε και έσβηνε τσιγάρα πάνω τους

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω θα καθίσει τη Δευτέρα, ένας 32χρονος, ο οποίος κα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»