Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Αρτέμιδα: Ο 24χρονος που παρασύρθηκε σκοτώθηκε μπροστά στη μητέρα και την αδελφή του – Πώς συνέβη η τραγωδία

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρεις πεζούς, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα. Φρουρούμενος, στο νοσοκομείο ΚΑΤ, νοσηλεύεται ο 29χρονος οδηγός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ΙΧ που οδηγούσε ένας 29χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και αφού προσέκρουσε σε κολώνα στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, παρασέρνοντας τρεις πεζούς που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο ένα όχημα.

Δύο από τους πεζούς τραυματίστηκαν ελαφρά αλλά ο τρίτος, ένας 24χρονος, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Κατά το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ο 29χρονος οδηγός του ΙΧ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο

Πώς έγινε το τροχαίο

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος επί της Λ. Αρτέμιδος 86, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν 24χρονο.

Όλα έγιναν μπροστά στην 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλληφθείς φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών. Ο οδηγός επειδή έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.