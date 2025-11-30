Τραγωδία στην λεωφόρο Αρτέμιδος: Οδηγός έπεσε σε παρκαρισμένα οχήματα και παρέσυρε τρία άτομα – Ένας νεκρός

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) στην λεωφόρο Αρτέμιδος καθώς ο οδηγός ενός αυτοκινήτου παρέσυρε τρία άτομα που βρίσκονταν έξω από παρκαρισμένο όχημα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Έξω από το ένα όχημα βρίσκονταν τρία άτομα τα οποία παρέσυρε το ΙΧ με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν ελαφρά κι ένα να χάσει τη ζωή του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.