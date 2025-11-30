Κηφισιά: Ρομά κλέβουν περίπτερα και σούπερ μάρκετ και φεύγουν ανενόχλητοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων στην Κηφισιά δηλώνουν πως έχουν φτάσει στα όριά τους, καθώς σχεδόν καθημερινά γίνονται θύματα κλοπών από ομάδες Ρομά.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Star, φαίνονται γυναίκες να αφαιρούν προϊόντα από ράφια και να τα κρύβουν ακόμη και μέσα στα εσώρουχά τους, πριν απομακρυνθούν ανενόχλητες.

Στο βίντεο, μια νεαρή Ρομά φαίνεται να παίρνει σοκολάτες από ράφι σούπερ μάρκετ και να τις κρύβει κάτω από τη μπλούζα της, ενώ η φίλη της βάζει τα προϊόντα σε μια μαύρη τσάντα. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, οι δύο γυναίκες έχουν “ρημάξει” την περιοχή, καθώς εμφανίζονται μέρα μεσημέρι και κλέβουν επανειλημμένα. Όπως λένε, έρχονται από γειτονικές περιοχές, όπως το Μενίδι και τα Λιόσια, και παίρνουν ό,τι βρουν, από σοκολάτες και καφέδες μέχρι παιδικά γάλατα.

«Έρχονται μέρα μεσημέρι και μας έχουν κατακλέψει. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Παίρνουν πράγματα και φεύγουν», αναφέρει ένας επιχειρηματίας, τονίζοντας πως παρά τις καταγγελίες, η κατάσταση δεν αλλάζει.

Σε άλλο περιστατικό, άνδρας φαίνεται να σκύβει μπροστά στα ράφια με τα ελαιόλαδα, να ανοίγει τη σακούλα του και να τη γεμίζει με πέντε δοχεία. Στη συνέχεια, φεύγει από το κατάστημα χωρίς κανείς να τον σταματήσει. Όπως περιγράφει ο ιδιοκτήτης, οι κλοπές αυτές γίνονται σχεδόν κάθε μέρα, με τα προϊόντα που εξαφανίζονται να είναι «λάδια, καφέδες, παιδικές τροφές και γάλατα».

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τους, οι καταστηματάρχες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. «Όταν τις πιάνουμε, σηκώνονται και φεύγουν ανενόχλητες. Δεν δίνουν σημασία, δεν σταματούν να κλέβουν», αναφέρει ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Οι δράστες, όπως λέει, συλλαμβάνονται από την αστυνομία αλλά επιστρέφουν ξανά, συνεχίζοντας την ίδια τακτική.

Το πρόβλημα, όπως τονίζουν, δεν περιορίζεται στα σούπερ μάρκετ. Ακόμη και οι περιπτερούχοι πέφτουν θύματα μικροκλοπών, με άνδρες, γυναίκες και παιδιά να αφαιρούν καθημερινά προϊόντα. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα καταγράφουμε με τις κάμερες», λέει ένας ιδιοκτήτης περιπτέρου. «Τι άλλο να κάνεις μόνος σου; Παίρνεις το βίντεο και καλείς την αστυνομία».

Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και αυστηρότερη αστυνόμευση, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των συνεχών κλοπών που, όπως λένε, τους έχει οδηγήσει σε απόγνωση.