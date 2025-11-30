Άρης: Απάντησε στην ΑΕΛ Novibet και τα… έβαλε με τον Λανουά

Η ΠΑΕ Άρης πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για τη διαιτησία του αγώνα των δύο ομάδων. Με δική της ανακοίνωση, η ομάδα της Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε «ανέκδοτο» τη θέση των Θεσσαλών, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις του διαιτητή Φώτη Πολυχρόνη και του VAR Δημήτρη Κουμπαράκη, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» και κατά του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, τόνισε πως η ανακοίνωση της ΑΕΛ δεν στηρίζεται σε κανένα πραγματικό περιστατικό και σχολίασε ειρωνικά: «Μόνο ως ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε την ανακοίνωση της Α.Ε.Λ. NOVIBET για τη διαιτησία του κ. Φώτη Πολυχρόνη, αλλά και τις… νουθεσίες της προς τον κ. Λανουά».

Στη συνέχεια, ο Άρης ανέφερε πως η αντίπαλη ομάδα δεν αναφέρθηκε σε καμία επίμαχη φάση, «γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει», όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση «φανερώνει την αστειότητα» της στάσης της ΑΕΛ.

Η ΠΑΕ στάθηκε ιδιαίτερα στο πέναλτι που δόθηκε στο 94ο λεπτό, το οποίο χαρακτήρισε «ανύπαρκτο», κάνοντας λόγο για «εφεύρεση» των Πολυχρόνη και Κουμπαράκη. «Απορούμε τι (δεν) είδε στο VAR», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι από κάθε οπτική γωνία της φάσης φαίνεται καθαρά πως δεν υπάρχει καμία παράβαση του Φατιγκά.

Ο Άρης υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο πέναλτι αποτέλεσε «ξεκάθαρο δώρο του διαιτητή», ενώ παράλληλα κατηγορεί τον Κουμπαράκη ότι το επικύρωσε αδικαιολόγητα μέσω VAR. Επιπλέον, κάνει λόγο για λανθασμένη διαδικασία ακόμη και στην εκτέλεση του φάουλ που προηγήθηκε της φάσης, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να δοθεί επανάληψη λόγω μετατόπισης του σημείου εκτέλεσης.

Η ανακοίνωση συνεχίζει με ιδιαίτερη ένταση: «Όλα λάθος, δηλαδή, και υπέρ της ομάδας που έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία!».

Παράλληλα, η ΠΑΕ Άρης επισημαίνει πως ο Πολυχρόνης αποδείχθηκε «ανίκανος να διαχειριστεί και τις δύο περιπτώσεις», ωστόσο αναγνωρίζει ότι «στο τέλος αποδόθηκε δικαιοσύνη με το γκολ του Ντουντού», αποφεύγοντας –όπως σημειώνει– να χαθούν άλλοι δύο βαθμοί.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με σαφή επίθεση προς τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, στον οποίο καταλογίζεται η «κύρια ευθύνη» για όσα συνέβησαν. «Το κακό έχει παραγίνει με τους ορισμούς του και την εμπιστοσύνη που δείχνει σε ανεπαρκείς διαιτητές», αναφέρει ο Άρης, αφήνοντας αιχμές και για τα επόμενα ντέρμπι: «Θα συνεχίσουν άραγε το έργο τους και στα ντέρμπι που ακολουθούν;».