Άρης: Απάντησε στην ΑΕΛ Novibet και τα… έβαλε με τον Λανουά

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Άρης: Απάντησε στην ΑΕΛ Novibet και τα… έβαλε με τον Λανουά

Η ΠΑΕ Άρης πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για τη διαιτησία του αγώνα των δύο ομάδων. Με δική της ανακοίνωση, η ομάδα της Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε «ανέκδοτο» τη θέση των Θεσσαλών, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις του διαιτητή Φώτη Πολυχρόνη και του VAR Δημήτρη Κουμπαράκη, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» και κατά του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

ΑΕΛ Novibet: «Να τοποθετηθεί ο Λανουά για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας»

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, τόνισε πως η ανακοίνωση της ΑΕΛ δεν στηρίζεται σε κανένα πραγματικό περιστατικό και σχολίασε ειρωνικά: «Μόνο ως ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε την ανακοίνωση της Α.Ε.Λ. NOVIBET για τη διαιτησία του κ. Φώτη Πολυχρόνη, αλλά και τις… νουθεσίες της προς τον κ. Λανουά».

Στη συνέχεια, ο Άρης ανέφερε πως η αντίπαλη ομάδα δεν αναφέρθηκε σε καμία επίμαχη φάση, «γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει», όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση «φανερώνει την αστειότητα» της στάσης της ΑΕΛ.

Η ΠΑΕ στάθηκε ιδιαίτερα στο πέναλτι που δόθηκε στο 94ο λεπτό, το οποίο χαρακτήρισε «ανύπαρκτο», κάνοντας λόγο για «εφεύρεση» των Πολυχρόνη και Κουμπαράκη. «Απορούμε τι (δεν) είδε στο VAR», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι από κάθε οπτική γωνία της φάσης φαίνεται καθαρά πως δεν υπάρχει καμία παράβαση του Φατιγκά.

Ο Άρης υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο πέναλτι αποτέλεσε «ξεκάθαρο δώρο του διαιτητή», ενώ παράλληλα κατηγορεί τον Κουμπαράκη ότι το επικύρωσε αδικαιολόγητα μέσω VAR. Επιπλέον, κάνει λόγο για λανθασμένη διαδικασία ακόμη και στην εκτέλεση του φάουλ που προηγήθηκε της φάσης, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να δοθεί επανάληψη λόγω μετατόπισης του σημείου εκτέλεσης.

Η ανακοίνωση συνεχίζει με ιδιαίτερη ένταση: «Όλα λάθος, δηλαδή, και υπέρ της ομάδας που έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία!».

Παράλληλα, η ΠΑΕ Άρης επισημαίνει πως ο Πολυχρόνης αποδείχθηκε «ανίκανος να διαχειριστεί και τις δύο περιπτώσεις», ωστόσο αναγνωρίζει ότι «στο τέλος αποδόθηκε δικαιοσύνη με το γκολ του Ντουντού», αποφεύγοντας –όπως σημειώνει– να χαθούν άλλοι δύο βαθμοί.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με σαφή επίθεση προς τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, στον οποίο καταλογίζεται η «κύρια ευθύνη» για όσα συνέβησαν. «Το κακό έχει παραγίνει με τους ορισμούς του και την εμπιστοσύνη που δείχνει σε ανεπαρκείς διαιτητές», αναφέρει ο Άρης, αφήνοντας αιχμές και για τα επόμενα ντέρμπι: «Θα συνεχίσουν άραγε το έργο τους και στα ντέρμπι που ακολουθούν;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Ένοπλες Δυνάμεις: Όσα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τους υπαξιωματικούς – Τι προβλέπεται για τους μισθούς

Πάνω από 2 συνταξιούχοι για 3 εργαζόμενους μέχρι το 2050 – Αποκαλυπτική έκθεση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:53 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Η Φλαμένγκο «λύγισε» την Παλμέιρας και κατέκτησε το Copa Libertadores

Η Φλαμένγκο ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Νότιας Αμερικής, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ισ...
02:00 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Serie A: Πρώτη και καλύτερη η Μίλαν με… υπογραφή Λεάο – Επέστρεψε στις νίκες η Γιουβέντους

Η Μίλαν λύγισε τη Λάτσιο με 1-0 στο «Σαν Σίρο», χάρη στο γκολ του Ραφαέλ Λεάο, και ανέβηκε προ...
01:15 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Σεμπαστιάν Οζιέ: «Έγραψε Ιστορία» στην Τζέντα – Παγκόσμιος πρωταθλητής Ράλι για 9η φορά στην καριέρα του

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) στέφθηκε το Σάββατο (29/11) στην Τζέντα, παγκόσμιος πρωταθλητής Ράλ...
00:46 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Άρη, του Βόλου και της Κηφισιάς

Η 12η αγωνιστική της Super League συνεχίστηκε με δυνατά παιχνίδια και μεγάλες νίκες, που έφερα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»