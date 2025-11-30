Λάρισα: Ανήλικες ξυλοκόπησαν άγρια 16χρονη – Δύο συλλήψεις

Ένα περιστατικό βίας ανάμεσα σε μαθήτριες σημειώθηκε την Τετάρτη σε κωμόπολη της Λάρισας, όταν μια 16χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο συνομήλικές της, ηλικίας 15 και 17 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, η ανήλικη κοπέλα δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η συμπλοκή, όπως προέκυψε από την έρευνα, ξεκίνησε έπειτα από προσωπικές διαφορές μεταξύ των κοριτσιών.

Οι δύο μαθήτριες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα.