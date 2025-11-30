ΑΕΛ Novibet: «Να τοποθετηθεί ο Λανουά για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας»

Η ΑΕΛ Novibet ξέσπασε με σκληρή ανακοίνωση μετά την ήττα της από τον Άρη με 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», κάνοντας λόγο για «διαιτητικό όλεθρο» και ζητώντας από τον Στεφάν Λανουά να πάρει θέση για όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα της Λάρισας υποστήριξε πως, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε μια ανάσα από το να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, ο διαιτητής Πολυχρόνης στέρησε από τους «βυσσινί» ένα πολύτιμο βαθμό με τις αποφάσεις του, προκαλώντας την οργή της διοίκησης. Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ τονίζει πως η στάση ανοχής που είχε επιδείξει μέχρι τώρα απέναντι στους διαιτητές δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, παρότι έφτασε στη 12η αγωνιστική χωρίς να ασχοληθεί με τη διαιτησία, βλέπει τη στάση αυτή να εκλαμβάνεται από ορισμένους ως αδυναμία. Η σημερινή διαιτησία στο παιχνίδι Άρης–ΑΕΛ Novibet αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Στη συνέχεια, οι «βυσσινί» καλούν τον Αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά να εξετάσει προσεκτικά τον αγώνα και να πάρει θέση: «Καλούμε τον Αρχιδιαιτητή κ. Λανουά να παρακολουθήσει προσεκτικά τον αγώνα και να τοποθετηθεί υπεύθυνα για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας στο “Κλεάνθης Βικελίδης”. Τα σφυρίγματα του διαιτητή κ. Πολυχρόνη ήταν απλά “συγκλονιστικά”. Θα δυσκολευτούμε να τα ξεχάσουμε».

«Ολόκληρος ο οργανισμός της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει φτάσει στα όριά του, όπως και ο κόσμος μας, που με συνέπεια και αξιοπρέπεια κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα. Απαιτούμε σεβασμό και ισονομία», καταλήγει η ανακοίνωση των «βυσσινί».