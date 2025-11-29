Αυτή η νύχτα μένει: Η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τον Δεκέμβριο τη νέα του παραγωγή «Αυτή η νύχτα μένει» στο Βασιλικό Θέατρο.

Ο Αστέριος Πελτέκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις «Βίρα τις άγκυρες» και «Θελεστίνα», επιστρέφει με τη σκηνοθεσία και τη θεατρική απόδοση ενός ακόμη λογοτεχνικού κειμένου, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη να δοθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, που μας γυρίζει πίσω στην Ελλάδα των δεκαετιών του ’80 και του ’90-μια εποχή όπου το χρήμα έρεε άφθονο και η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης δημιουργούσε νέες προοπτικές για τον κόσμο.

«Αυτή η νύχτα μένει», ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο — με συνοδοιπόρους σπουδαίους συντελεστές, ταλαντούχους ηθοποιούς & χορευτές, και με την υπέροχη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη- μέσα από μια παράσταση που φιλοδοξεί να αποδώσει με ρεαλισμό αλλά και με τρυφερότητα τον κόσμο της νύχτας και των ανθρώπων της.

Φώτα, λουλούδια, αλκοόλ, τραγουδιστές, μουσικοί, θαμώνες και άνθρωποι του περιθωρίου, μπλέκουν σε μια ιστορία γεμάτη έρωτα, πάθος και απόγνωση.

Πρωταγωνιστεί ο Παντελής Καναράκης, ενώ ο καταξιωμένος στο είδος χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίζεται σε ρόλο έκπληξη, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, Θάνος Αλεξανδρής.

Η λάμψη και το σκοτάδι της νύχτας, οι ανθρώπινες σχέσεις που ακροβατούν ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απελπισία, η ανάγκη για αναγνώριση και αγάπη- όλα όσα περιγράφει ο Αλεξανδρής συνεχίζουν να απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, το «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για εκείνη την λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση και η τέχνη αγγίζει τη ζωή.

«Αυτή η νύχτα μένει», μια παράσταση- ωδή στους ανθρώπους που έζησαν στα όρια, σε όσους αγάπησαν χωρίς μέτρο και πλήρωσαν το τίμημα.

Μια μουσικοθεατρική εμπειρία που μας θυμίζει ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, κάποιες νύχτες δεν μένουν ποτέ πίσω — μένουν στη μνήμη μας για πάντα.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης, στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, τότε που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.

Ένας ηθοποιός κατρακυλάει από την υψηλή τέχνη στον κόσμο της νύχτας και των σκυλάδικων. Κατρακυλάει ή απογειώνεται;

Πώς βιώνει το ταξίδι αυτό με τα εφόδια που κουβαλάει, σε μια σκοτεινή πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι αφήνουν τα πάθη τους να αναδύονται αχαλίνωτα, για να επιστρέψουν το πρωί στις καθημερινές τους ζωές;

Γνωρίζει τους νόμους της νύχτας και επιβιώνει στα όρια της απόλαυσης και της καταστροφής. Εκεί που οι αντιστάσεις χαλαρώνουν και που οι πελάτες εμφανίζουν τον αληθινό τους εαυτό.

Το Αυτή η νύχτα μένει του Θάνου Αλεξανδρή, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994. Στο βιβλίο αποτυπώνεται η προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, όταν αναγκάστηκε να εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα.

Απολαμβάνοντας τη διαδρομή αυτή, ο Αλεξανδρής καταθέτει έναν πλούτο εμπειρίας, που μέσα από μαρτυρίες και πραγματικά γεγονότα μας δίνουν ένα πολύτιμο υλικό για την κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας μέσα από τη νυχτερινή ζωή της.

Δεν είναι τυχαίο που η Μαλβίνα Κάραλη χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια «εμπεριστατωμένη κοινωνιολογική μαρτυρία για τον ευρύ χώρο που λέγεται ελληνικό σκυλάδικο».

Οι νομικές σπουδές του συγγραφέα και η εκπαίδευσή του στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν, του έδωσαν τα εργαλεία, όχι μόνο να περιγράψει αυτά που έζησε αλλά και να τα αποτυπώσει με απόσταση και νηφαλιότητα.

Στο βιβλίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου το 2000, που απέσπασε μεταξύ άλλων και το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την εκπληκτική μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

Το 2016 μεταφέρθηκε στο θέατρο σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή και το 2022 έγινε τηλεοπτική σειρά στον Alpha.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης, Εικαστική σύνθεση και εγκατάσταση: Φρόσω Λύτρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Συνεργάτις σκηνογράφος – ενδυματολόγος: Δανάη Πανά, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Οργάνωση παραγωγής: Αλέξης Τζίμας

Διανομή: Αντώνης Αντωνάκος, Nίνα Ακτύπη, Θάνος Αλεξανδρής, Εύα Βάρσου, Νίκος Γεωργάκης, Θανάσης Δισλής, Ζωή Ευθυμίου, Χριστίνα Ζαχάρωφ, Στέλιος Καλαϊτζής, Σοφία Καλεμκερίδου, Παντελής Καναράκης, Γιάννης Καραμφίλης, Θάνος Κοντογιώργης, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ιωάννης Μόχλας, Κατερίνα Μπουλούμη, Δημήτρης Παπάζογλου, Βασιλική Ρέινα, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή, Πηνελόπη Σεργουνιώτη, Γιάννης Τσάτσαρης

Χορευτές:

Αναστασία Κελέση, Γιάννης Μάρτος

Πληροφορίες: Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού Πύργου)

Πρεμιέρα: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 21.00