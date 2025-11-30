Δυτική Αττική: Σπείρα κλέβει οχήματα και εκβιάζει τους ιδιοκτήτες – Βίντεο ντοκουμέντο

Μια σπείρα έχει στήσει ολόκληρο κύκλωμα κλοπών και εκβιασμών, με στόχο ιδιοκτήτες ακριβών μοτοσικλετών. Αφού αφαιρούν τα οχήματα, επικοινωνούν με τα θύματά τους και απαιτούν χρήματα για να τους τα επιστρέψουν.

Ο Alpha έφερε στο φως νέο βίντεο-ντοκουμέντο, που καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση των δραστών στα δυτικά προάστια της Αθήνας. Οι δράστες έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους με κράνη και φορούν γάντια, κινούνται μεθοδικά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφέρνουν να αρπάξουν τις μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η σπείρα αφαιρεί οχήματα μεγάλης αξίας και στη συνέχεια εκβιάζει τους ιδιοκτήτες να πληρώσουν δήθεν «αμοιβή» για να τα ξαναπάρουν πίσω. Μετά την κλοπή, τα μέλη της επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα θύματα, ζητώντας λύτρα που φτάνουν χιλιάδες ευρώ. Ένας από τους εκβιαστές φαίνεται να δίνει οδηγίες για το τι θα πρέπει να πουν οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία:

«Αν σε σταματήσουν όμως στον δρόμο, θα πεις αυτό που σου έχω πει: “Ερχόμουν να το δηλώσω”. “Δεν ήξερα ότι έπρεπε να το αφήσω έτσι”», ακούγεται να λέει ένας από τους δράστες.

Τα θύματα της υπόθεσης μιλούν αποκλειστικά στην κάμερα του ALPHA, περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησαν την κλοπή. «Είχα το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση, γιατί ακουγόταν πάρα πολύ σιγά αυτός που μας μιλούσε από μέσα», λένε χαρακτηριστικά.

Η μοτοσικλέτα, όπως αναφέρουν, ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου καταγράφηκε η δράση. Μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, οι δράστες έσπασαν την κλειδαριά του τιμονιού και μετακίνησαν τη μηχανή, ενώ ο συναγερμός ηχούσε συνεχώς.

«Ένα κρακ ακούστηκε, απ’ ό,τι βλέπουμε στο βίντεο, και την πήρανε και φύγανε. Την έστριψαν επί τόπου, ανάποδα στον δρόμο, και έφυγαν με δύο μηχανάκια, από τα οποία το ένα, ο συνοδηγός, τη μηχανή την έσπρωχνε με το πόδι», περιγράφει ένας γείτονας που είδε τη σκηνή.

Όπως αποκαλύπτουν οι πληροφορίες, οι δράστες οδήγησαν τη μοτοσικλέτα μέχρι το Χαϊδάρι, όπου τη μετέφεραν σε παράνομο διαλυτήριο. Εκεί, μέσα στη νύχτα, άρχισαν να τη διαλύουν για ανταλλακτικά.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης, που δεν είχε υποψιαστεί την παγίδα, μιλούσε τηλεφωνικά με έναν από τους εκβιαστές, ο οποίος απαιτούσε 4.000 ευρώ για να του επιστρέψει το δίκυκλο.

Ακολουθεί μέρος της συνομιλίας:

Εκβιαστής: Στο 5λεπτο βγαίνεις.

Ιδιοκτήτης: Σε 5 λεπτά βγαίνω. Να έχω τα λεφτά μαζί μου;

Εκβιαστής: Βγαίνεις για να το πάρεις.

Ιδιοκτήτης: Και τα λεφτά;».

Όπως ανέφεραν τα θύματα, μετά από εκείνη τη νύχτα οι κλήσεις σταμάτησαν προσωρινά. «Οι κλήσεις σταμάτησαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή Τρίτη βράδυ, γύρω στις 10 η ώρα, όπου θεωρούσαμε ότι δεν θα μας ξαναενοχλήσουν. Βέβαια, από άλλες μαρτυρίες που έχουμε από ανθρώπους, οι οποίοι μετά από πολύ ψάξιμο θέλουν να κάνουν το ίδιο, μας είπαν ότι θα μας ξαναενοχλήσουν, γιατί ξέρουν ότι κι εγώ είμαι αυτή τη στιγμή…», ανέφεραν οι παθόντες.