Black Friday: Οι Αμερικανοί ξόδεψαν το ποσό ρεκόρ των 11,8 δισ. σε διαδικτυακές αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που επικράτησε φέτος στην παγκόσμια οικονομία, η Black Friday στις ΗΠΑ αποδείχθηκε πιο δυναμική από ποτέ. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια τους, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σε μία από τις πιο δραστήριες ημέρες αγορών των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Adobe Analytics, οι Αμερικανοί κατέγραψαν νέο ρεκόρ, δαπανώντας 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο διαδίκτυο, ποσό αυξημένο κατά 9,1% σε σχέση με πέρυσι. Οι ώρες αιχμής σημειώθηκαν από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, όταν κάθε λεπτό πραγματοποιούνταν online αγορές αξίας 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Εντυπωσιακές πωλήσεις παρατηρήθηκαν και την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπου οι ηλεκτρονικές αγορές ανήλθαν σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες ήταν οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, τα ηλεκτρονικά είδη και οι οικιακές συσκευές, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η διαφήμιση στα social media επηρέασαν καθοριστικά τις επιλογές των καταναλωτών.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η Salesforce, η οποία υπολόγισε ότι οι συνολικές διαδικτυακές πωλήσεις της Black Friday έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 79 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Παράλληλα, η Shopify κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, με τους εμπόρους της να αγγίζουν πωλήσεις 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις ώρες αιχμής, οι πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας ξεπέρασαν τα 5,1 εκατομμύρια δολάρια ανά λεπτό, με τα ρούχα και τα καλλυντικά να κυριαρχούν στις προτιμήσεις.

Η Mastercard SpendingPulse κατέγραψε συνολική αύξηση 4,1% στις πωλήσεις – εξαιρουμένων των αυτοκινήτων – με τις διαδικτυακές αγορές να ανεβαίνουν κατά 10,4% και τις αγορές στα φυσικά καταστήματα να παρουσιάζουν άνοδο 1,7%. Η επικεφαλής οικονομολόγος του Mastercard Economics Institute, Μισέλ Μέγιερ, εξήγησε πως οι καταναλωτές «πλοηγούνται σε ένα αβέβαιο περιβάλλον κάνοντας αγορές νωρίτερα, αξιοποιώντας τις προσφορές και επενδύοντας σε αντικείμενα που επιθυμούν».

Η Black Friday έχει πλέον αλλάξει χαρακτήρα. Οι σκηνές με τα μεσονύχτια πλήθη έξω από τα εμπορικά κέντρα ανήκουν στο παρελθόν, καθώς όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους online, από την άνεση του σπιτιού τους. Οι λιανοπωλητές, προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα, επεκτείνουν τις προσφορές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να κατανείμουν τις δαπάνες τους.

Η RetailNext κατέγραψε μείωση 3,6% στην επισκεψιμότητα των φυσικών καταστημάτων σε σχέση με το 2024, ωστόσο το ποσοστό αυτό θεωρείται «σημαντικά καλύτερο» από τη μεγαλύτερη πτώση που είχε προηγηθεί τις ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο Τζο Σάστιν, διευθυντής προηγμένων αναλύσεων της εταιρείας, εξήγησε ότι «οι αγοραστές αλλάζουν τον τρόπο και τον χρόνο που κάνουν τις αγορές τους», ενώ πλέον «μπαίνουν στα καταστήματα με πιο συγκεκριμένο σκοπό απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η Sensormatic Solutions, που διαπίστωσε πτώση 2,1% στις επισκέψεις στα καταστήματα, τάση που θεωρείται αναμενόμενη. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε σχεδόν 57% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η Black Friday έχει εξελιχθεί σε γεγονός που διαρκεί ολόκληρη εβδομάδα ή και περισσότερο. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Γκραντ Γκούσταφσον, δήλωσε ότι «η Black Friday αποτελεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου για το λιανεμπόριο», επισημαίνοντας πως το Σαββατοκύριακο μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών και οι ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα θα είναι οι πιο έντονες σε κίνηση.

Παρά τα εντυπωσιακά ποσά, η Salesforce αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί αγόρασαν λιγότερα προϊόντα από πέρυσι – περίπου 2% λιγότερα – ενώ ο συνολικός όγκος παραγγελιών μειώθηκε κατά 1%. Ωστόσο, η μέση τιμή πώλησης ανέβηκε κατά 7%, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές δαπανούν περισσότερα ανά προϊόν, αλλά αγοράζουν πιο στοχευμένα.

Η Adobe προβλέπει ότι οι αγορές θα συνεχιστούν με υψηλούς ρυθμούς και το Σαββατοκύριακο, με τους καταναλωτές να αναμένεται να ξοδέψουν ακόμη 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το Σάββατο και 5,9 δισεκατομμύρια την Κυριακή, πριν φτάσουν στο αποκορύφωμα της Cyber Monday, όπου οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 14,2 δισεκατομμύρια δολάρια.