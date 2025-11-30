Μεξικό: Τουλάχιστον επτά νεκροί ύστερα από επίθεση σε μπαρ

Μεξικό: Τουλάχιστον επτά νεκροί ύστερα από επίθεση σε μπαρ

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στο κεντρικό Μεξικό, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε μπαρ και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας επτά άτομα και τραυματίζοντας πέντε ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό έγινε στην πόλη Τούλα, περίπου 97 χιλιόμετρα βόρεια της Πόλης του Μεξικού, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ τρία ακόμη υπέκυψαν στα τραύματά τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες –αρκετοί ένοπλοι άνδρες– μπήκαν στο μπαρ La Resaka, το οποίο βρίσκεται σε εργατική συνοικία της Τούλα, και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Οι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εξαπέλυσαν επιχείρηση εντοπισμού των δραστών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Η πολιτεία Ινταλγκό, όπου ανήκει διοικητικά η Τούλα, είναι γνωστή για τη δράση συμμοριών που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο καυσίμων, αν και –όπως σημειώνουν οι αρχές– τέτοιου είδους μαζικές επιθέσεις είναι σπάνιες για την περιοχή. Το Γραφείο Ασφάλειας της Πολιτείας Ινταλγκό ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα είχαν σημειωθεί διαμάχες μεταξύ αντίπαλων συμμοριών, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με την επίθεση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν μετά τη σύλληψη ενός φερόμενου αρχηγού εγκληματικής ομάδας, γεγονός που ενδέχεται να προκάλεσε αντίποινα.

Η βία στο Μεξικό, που σχετίζεται κυρίως με τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών, έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 480.000 ανθρώπους από το 2006, όταν ξεκίνησε η κρατική καταστολή εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων. Παράλληλα, πάνω από 120.000 πολίτες παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγή: AFP

