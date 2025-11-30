Πολ Γουόκερ: Συμπληρώνονται 12 χρόνια από τον θάνατό του – Η συγκινητική ανάρτηση του Βιν Ντίζελ

Πολ Γουόκερ: Συμπληρώνονται 12 χρόνια από τον θάνατό του – Η συγκινητική ανάρτηση του Βιν Ντίζελ

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Πολ Γουόκερ, του αγαπημένου ηθοποιού που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 30 Νοεμβρίου 2013, βυθίζοντας στη θλίψη εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ο στενός του φίλος και συμπρωταγωνιστής στη σειρά ταινιών «Fast & Furious», Βιν Ντίζελ, δεν τον ξέχασε ποτέ και φρόντισε να τον τιμήσει με έναν απλό αλλά συγκινητικό τρόπο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός ανέβασε το Σάββατο (29.11.2025) στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρουν μαζί, θυμίζοντας τις αληθινές στιγμές φιλίας που τους ένωνε. Στο στιγμιότυπο, ο Γουόκερ φαίνεται καθισμένος σε σκαλοπάτια, σκεπτικός και ήρεμος, με ένα βλέμμα που φανερώνει τη γαλήνη που τον διέκρινε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Ντίζελ έγραψε λίγες αλλά δυνατές λέξεις: «Δώδεκα χρόνια… Δεν περνάει μέρα… Μου λείπεις», στέλνοντας το δικό του μήνυμα αγάπης και νοσταλγίας στον φίλο που έχασε.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vin Diesel (@vindiesel)

Ο Πολ Γουόκερ, που έγινε παγκόσμια γνωστός μέσα από τον ρόλο του Brian O’Conner στη σειρά «Fast & Furious», άφησε πίσω του όχι μόνο μια σπουδαία κινηματογραφική πορεία, αλλά και ένα σημαντικό ανθρώπινο αποτύπωμα.

Με το φιλανθρωπικό του έργο μέσω του οργανισμού Reach Out Worldwide (ROWW), βοήθησε ανθρώπους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, προσφέροντας ελπίδα και στήριξη εκεί όπου υπήρχε ανάγκη.

