Βενεζουέλα: Σε επιφυλακή οι ξένες πρεσβείες μετά την κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ

Οι πρεσβείες ξένων χωρών στη Βενεζουέλα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η διεθνής ένταση γύρω από τη χώρα κορυφώνεται. Οι δυτικές διπλωματικές αποστολές έχουν ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση ωραρίων λειτουργίας και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας, φοβούμενες περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας εξέδωσε εσωτερική οδηγία για αλλαγές στο ωράριο και διαρκή ετοιμότητα της πρεσβείας της στο Καράκας, χωρίς να καθορίζει πότε θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την ασφάλεια των υπαλλήλων τους.

Η κατάσταση οξύνθηκε μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα πρέπει να θεωρείται πλήρως κλειστός». Λίγο νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) είχε καλέσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν την περιοχή, επικαλούμενη επιδείνωση της ασφάλειας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα. Μετά από αυτή την οδηγία, αρκετές διεθνείς εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το Καράκας, γεγονός που ενίσχυσε την απομόνωση της χώρας και δυσχέρανε τις μετακινήσεις των διπλωματών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απάντησε με αντίποινα, ανακαλώντας τις άδειες λειτουργίας έξι ξένων αεροπορικών εταιρειών. Στην ανακοίνωσή της κατηγόρησε τις εταιρείες αυτές για «κρατικό τρομοκρατισμό», υποστηρίζοντας ότι συμμετέχουν σε ευρύτερη προσπάθεια υπονόμευσης της χώρας. Η ανταλλαγή προειδοποιήσεων και περιοριστικών μέτρων έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας, το οποίο ωθεί τις πρεσβείες να εξετάζουν το ενδεχόμενο μερικής αναστολής λειτουργιών ή απομάκρυνσης προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του βραζιλιάνικου CNN για πτήση κυβερνητικού αεροσκάφους της Βενεζουέλας προς τα σύνορα με τη Βραζιλία, αν και δεν επιβεβαιώνει την παρουσία του Νικολάς Μαδούρο, έχει εντείνει την ανησυχία στη διπλωματική κοινότητα. Οι ξένες αποστολές στο Καράκας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επαναξιολογούν καθημερινά τα επίπεδα κινδύνου και προσαρμόζουν τα σχέδιά τους για την προστασία του προσωπικού και τη συνέχιση της λειτουργίας τους υπό δύσκολες συνθήκες.